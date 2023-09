Eiza González enciende las redes sociales con atrevido cambio de look; ¿se prepara para nuevo proyecto?

Eiza González, actriz mexicana quien desde hace algunos años se encuentra en Hollywood trabajando en producciones internacionales, sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos que compartió a través de redes sociales. Los internautas comenzaron a especulra sobre el motivo del cambio de look de la protagonista de "Ambulancia".

González se mostró con un cambio de look radical durante la promoción de la cinta que protagoniza junto a Jake Gyllenhaal. Un rubio platinado que la hacía lucir atrevida y con una personalidad fuerte. El llamativo look fue recordado por la actriz, quien en estos momentos volvió al castaño que la caracteriza.

Con un par de imágenes en sus historias de Instagram, Eiza González recordó su look. Sin embargo, sus seguidores en redes sociales comenzaron a especular en torno al motivo por el cual la actriz mexicana habría cambiado de look.

Desde que Eiza González decidió probar suerte en Hollywood, desde principios de la década del 2010, la actriz constantemente ha sorprendido con el crecimiento de su talento y evolución de estilo.

Eiza González deslumbró en sus historias de Instagram con dos arrebatadores outfits, sin embargo, sus fans aseguran que puede tratarse de una pista sobre su próximo gran proyecto en Hollywood; la adaptación del libro "Los siete maridos de Evelyn Hugo" de la autora Taylor Jenkins Reid.

Hasta el momento todo se trata de especulaciones y deseos de los fans, pero el cambio de look de Eiza González. Hasta donde se sabe, la actriz sigue con su clásico look castaño y esas fotos son de 2022. La actriz no ha confirmado ni desmentido los rumores, los cuales están ganando fuerza en redes sociales.

"Yo quería A Jessica Chastain pero ya dijo que no lo haría ya de ahí no me importa quien sea, además no le queda mal el papel a Eiza", dijo una internauta.

Eiza González subió una foto con el cabello rubio y perdónenme pero solo puedo pensar en una cosa y no puedo evitar emocionarme pic.twitter.com/KAqb9v0vAL — Aileen Ruiz (@Aileendruiz) September 24, 2023

