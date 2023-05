Pedro Tovar explota contra Peso Pluma por no darle crédito por 'Ella baila sola': 'Yo la escribí'

Pedro Tovar, de Eslabón Armado, se lanzó contra Peso Pluma por no darle crédito por la canción “Ella baila sola” que es el éxito mundial de lo más escuchado en Spotify, que incluso superó a Bad Bunny, Shakira y Miley Cyrus.

Todo comenzó porque Peso Pluma fue al programa de Jimmy Fallon, el más visto en Estados Unidos, entonces una tiktoker comenzó a decir que por qué fue le cantante solo y no llevó a Eslabón Armado, ya que el tema de “Ella baila sola” la cantan entre los dos.

Pedro Tovar dio indicios de que estaba de acuerdo con lo que explicó la tiktoker, pero no habló abiertamente hasta que publicó un video en redes sociales en el que se dijo triste por el poco reconocimiento y promoción que le ha dado Peso Pluma a él y a la canción en sus redes sociales.

“Yo respeto a cada artista, pero un artista que no puso nada de ya salió el video oficial”, explicó Pedro Tovar su descontento.

La canción Ella baila sola, para que todos sepan, yo la escribí, no digo que no, Peso Pluma la subió machín, lo digo como es, pero esa canción yo la escribí y tuve que hacer un chingo de falsos para esa rola, no saben cuánto esfuerzo me tomó para escribir esa canción