Esmeralda Pimentel se aumentó el busto para complacer a su ex: "Pensé en todos menos en mí"

Esmeralda Pimentel rompió el silencio y reveló que hace 12 años cuando se aumentó el busto no lo hizo por gusto propio, sino que se operó para complacer a un ex.

Así lo reveló Esmeralda Pimentel en un post en el que promociona una entrevista que ofreció a la revista “Glamour” en la que celebró nueve meses de haberse retirado los implantes mamarios.

“En el 2020, gracias a un vídeo, escuché por primera vez sobre el BII (Breast Implant Illness o Enfermedad de implantes mamarios.) El testimonio de esa chica me cambió/salvó la vida”, inició su mensaje, señalando la razón por la cual se retiró los implantes.

“Me sorprendió ver la cantidad de síntomas que tenía; migrañas, ataques de ansiedad, dolores en las articulaciones, diversos problemas en la piel, fatiga crónica, problemas de concentración y memoria, ojos rojos, taquicardia, falta de aire, y una larga lista de malestares debido a una toxicidad provocada por los implantes”, agregó.

Esmeralda Pimentel narró que por 12 años visitó a diversos doctores y que tomó muchas cosas, pero que la única cosa que le decían era que su mal, el cual no había sido identificado, era “hereditario”.

Ya en la entrevista con “Glamour”, la actriz confesó que se aumentó el busto para complacer a su pareja de entonces “y al final pensé en todos menos en mí misma”.

“Hace 12 años, pensaba que No era suficiente, y que una cirugía me ayudaría a sentirme más segura, pero hoy entiendo que no hay factores externos ni atajos que te ahorren el proceso de aceptarte, respetarte, cuidarte, amarte”, remarcó Esmeralda Pimentel.