Espinoza Paz revela que audicionó en La Academia y lo rechazaron (VIDEO)

El cantautor Espinoza Paz reveló que hizo el casting para el reality show de talento La Academia, pero fue rechazado en la audición.

Espinoza Paz ofreció una entrevista a Yordi Rosado en donde recordó este episodio en los inicios de su carrera y contó que durante su casting se había equivocado en las notas que entonó, motivo por el cual no fue seleccionado.

“Agarré la canción, ni siquiera me acuerdo cómo se llama la canción, pero me acuerdo que agarré mi guitarra, me acomodé y empecé a cantar muy nervioso y los tonos me estaba equivocando en la guitarra y obviamente me dijeron '¡el que sigue!'", contó Espinoza Paz a Yordi Rosado.

Asimismo, el compositor de la famosa canción viral “La mushasha shula” dijo que él estuvo de acuerdo con la decisión de los maestros que reclutan los talentos, pues mencionó que en ese momento no tenía su estilo definido.

“Yo estaba de acuerdo con ellos porque en el camino vas creando un estilo, una fórmula para poder llegar al gusto de la gente, yo cuando fui a La Academia no tenía ni el estilo, ni la fórmula, ni la pose, ni el porte, ni nada”, indicó.

Espinoza Paz recordó que no se quedó en La Academia, pero sí salió en el periódico local. “Yo estaba ahí, en la portada del periódico, en la nota. No me quedé en La Academia, pero salí en el periódico”, dijo.

A Lolita Cortés de La Academia no le gusta Espinoza Paz

Si Espinoza Paz hubiera estado en La Academia, tal vez su carrera no hubiera despuntado como lo hizo de forma independiente, ya que en la última generación del programa, Lolita Cortés “La Juez de Hierro”, dijo que Espinoza Paz cantaba feo.

“Yo les voy a ser honesta, a mí me choca la voz de Espinoza Paz, entonces agradezco tanto que lo cantes tú, digo ‘ay Dios Mío, muchas gracias, porque qué feo canta”, dijo Lolita Cortés a uno de los concursantes que interpretó una canción del cantautor.