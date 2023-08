¡La fiesta del año! Ellos son todos los famosos que irán a cumpleaños de Wendy Guevara en León

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos, cumplió tres décadas de vida el pasado 12 de agosto, por lo que la ganadora de los cuatro millones de pesos está planeando festejar en grande. A través de un video, uno de los mejores amigos de la influencer reveló quiénes son algunos de los invitados al magno evento.

Fue el médico cirujano Randall Herrera quien reveló información sobre quiénes estarían presentes en le festejo de la influencer guanajuatense. La reunión se llevaría a cabo el próximo 19 de agostó en León, Guanajuato, ciudad que vio nacer a la integrante de Las Perdidas.

De acuerdo con Herrera, quien es amigo cercano de Wendy Guevara, a la fiesta estaría invitada la influencer Yeri Mua. "Ya confirmó para la fiesta. Le svoy a echar el chismecito de quién está confirmado para la fiesta de Wendy: 'Está confirmada Lucero, Mijares, Las Horóscopos de Durango'", detalló el médico.

Apuntó que de La Casa de los Famosos asistirá Poncho de Nigris y Marcela Mistral, Nicola Pocrlla, Ferka, Bárbara Torres y Paty Cantú. "Gloria Trevi quería ir, pero no puede, porque está en España de vacaciones", dijo Randall Herrera, amigo cercano de la integrante de Las Perdidas.

"Van bastantes famosos al cumple de Wendy y de hecho muchos escribieron sus managers que querían ir a la fiesta, que querían estar invitados ala fiesta. La neta está súper chido que Wendy haya hecho este fenómeno y que tanta gente la quiera tanto, porque de verdad está muy cañón cómo toda la gente la quiere", dijo el médico en un video a través de Tiktok.

Wendy Guevara pasó su cumpleaños dentro de La Casa de los Famosos, por lo que Paty Cantú acudió a las instalaciones a cantarle Las Mañanitas desde afuera. Esto conmovió mucho a la integrante de Las Perdidas, quien es muy fan de la cantante.

¿Marlon está invitado?

Randall Herrera reveló que Marlon Colmenarez, quien en múltiples ocasiones se ha relacionado románticamente con Wendy Guevara, sí está inviado a la fiesta: "Sí, Marlon está invitado a la fiesta del sábado. Yo le mandé la invitación porque obviamente Wendy me pidió que le mandara la invitación, pero a mí no me ha contestado", detalló

