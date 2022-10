Filtran audios de conversación íntima entre Alejandra Guzmán y novio misterioso

A unos días de haberse recuperado de la cadera, Alejandra Guzmán ahora volvió a la polémica cuando se filtraron audios y mensajes íntimos que tuvo con un nuevo novio misterioso.

Fue el programa Ventaneando el que dio a conocer las conversaciones, en los audios se escucha la voz de Alejandra Guzmán diciendo que extraña mucho al hombre con el que habla y también sobre que quedó cautivada por los labios del sujeto.

“Hola guapo, estoy pensando en tu boca… cuando me acuerdo que soy tuya… imagínate, imagínate todo lo que hago cuando pienso en tus besos, en tu boca. Hay mucha magia, esto que siento es todo para ti”, se escucha decir a Alejandra Guzmán en el audio.

En otro de los mensajes, la cantante le recuerda a su galán misterioso que estuvieron juntos en la playa, un momento que para ella fue inolvidable.

“Qué delicia los besotes que me diste en la playa, me encanta como nos llevamos, me encanta ser tuya y aunque no estés aquí estoy pensando en ti…”, le dijo Alejandra Guzmán.

Sin embargo, no solo se filtraron audios, sino también mensajes de texto que intercambiaron Alejandra Guzmán y su presunto galán del que se desconoce su identidad todavía.

Alejandra Guzmán se manda mensajes de WhatsApp subidos de tono con su galán

Los mensajes de WhatsApp son aún más intensos que los de audio, ya que la intérprete de “Mala hierba” y su novio son aún más explícitos sobre la intimidad, incluso se mandaron fotos provocativas para seguir la conversación.

Hasta el momento Alejandra Guzmán no ha hablado al respecto de los audios ni tampoco sobre quién es el nuevo galán de la cantante.

Cabe recordar que hace unos días Alejandra Guzmán suspendió un concierto en Estados Unidos, porque se le zafó la cadera, sin embargo, después de estar en el hospital, la cantante afirmó que se encontraba bien, ya que ella tiene una cadera de titanio, tras las múltiples cirugías a las que se ha sometido por las sustancias tóxicas que se inyectó para aumentar los glúteos.