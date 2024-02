“I’m just Ken”, de Ryan Gosling, en el repertorio para los Oscar

El actor y músico Ryan Gosling cantará en vivo la balada pop “I’m just Ken” —que forma parte de la banda sonora de la película Barbie— en el show del próximo 10 de marzo, según dieron a conocer los productores del programa de los premios Oscar ayer, luego de que se filtrara la noticia a inicios de la semana. Otros artistas que interpretarán sus canciones originales nominadas son Billie Eilish y Finneas O’Connell, Jon Batiste, Scott George and the Osage Singers y Becky G.

Ryan Gosling también está nominado a Mejor Actor de Reparto esa noche. Mientras interpretaba a Ken en una promoción del programa con Jimmy Kimmel, se encogió de hombros y dijo que no iba a ganar. Aunque parecía una broma, es probable que no se equivoque, ya que su compañero nominado Robert Downey Jr. ha estado arrasando en la temporada por su participación en Oppenheimer.

“I’m Just Ken”, escrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt, todavía tiene una oportunidad; sin embargo, la otra canción de Barbie, la conmovedora “What Was I Made For” de Eilish y Finneas —que ya ganó un Grammy por Mejor Canción Escrita para Medios Audiovisuales—, parece ser la clara favorita en los premios. Pero la balada de Ken es también la que todos querían ver en la transmisión de los Oscar, que marcará la primera vez que Ryan Gosling actúe en el show.

Las otras canciones nominadas incluyen “The Fire Inside” de Diane Warren, de Flamin’ Hot; “It Never Went Away” de Jon Batiste y Dan Wilson, de American Symphony, y “Wahzhazhe” de Scott George, de Killers of the Flower Moon. Por otro lado, en días pasados Ryan Gosling dijo sentirse “decepcionado” por el hecho de que la directora de Barbie, Greta Gerwig, y su protagonista, Margot Robbie, quedaron fuera de las nominaciones a Mejor Directora y Mejor Actriz, lo que desató una lluvia de críticas a la Academia.

“No hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio”, expresó el histrión a través de un comunicado.