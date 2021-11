Jeremy Renner estuvo a punto de rechazar el papel de Hawkeye por esta razón

Jeremy Renner interpreta a Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel, sin embargo, él estuvo a punto de rechazar dar vida a este personaje que ahora tiene su propia serie en Disney+.

La primera vez que Hawkeye apareció en las películas de Marvel fue en Thor en el año de 2011 y demostró sus tácticas de combate y determinación, convirtiéndolo en pieza clave del grupo Avengers.

Jeremy Renner no quería interpretar a Hawkeye a los 50 años

Y aunque se ha convertido en uno de los superhérores favoritos del público, Jeremy Renner no se veía interpretando el personaje a sus 50 años y estuvo a punto de decir que no.

“Creo que hubo idea de adaptarlo (a Hawkeye) inicialmente, pero fue hace 11 años. Recuerdo que uno de mis primeros pensamientos en 2010 o 2011 fue algo como: ‘¡No quiero tener 50 años en mallas! Nadie quiere verme a los 50 años en mallas’”, contó el actor Jeremy Reener en una entrevista con Jimmy Fallon en su programa de The tonight show.

Sin embargo, mencionó que le gustaba la idea de cómo estaban manejando a los superhéroes en la pantalla grande, pues en ese momento se había estrenado Iron Man.

“Recuerdo que fui a hablar con Kevin Feige y Lou D’Esposito, y me mostraron la versión Ultimates de Hawkeye. Se había estrenado Iron Man y les dije: ‘Me gusta lo que están haciendo porque me encantó Iron Man. Me gusta cómo hicieron que Iron Man sea plausible’. Así que eso es lo que querían hacer con Hawkeye”, dijo.

KR