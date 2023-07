Jóvenes aseguran que Peso Pluma canta mejor que Freddie Mercury

Freddie Mercury, uno de los cantantes más legendarios de la historia del rock, fue comparado con la sensación del momento, Peso Pluma. Jóvenes fueron cuestionados sobre quién tiene mejor calidad cantando, y las respuestas sorprendieron a los internautas.

El influencer Daniel Munguía salió a las calles a preguntarle a jóvenes su opinión respecto a quién canta mejor, el vocalista de Queen o la estrella de los corridos tumbados. La respuesta parece obvia, pues el cantante británico poseía una poderosa y peculiar voz que hacía vibrar a cualquiera, sin embargo, la mayoría de los jóvenes no lo dudaron y eligieron al cantante tapatío de regional mexicano.

"Para ti quién canta mejor, ¿Peso pluma o Freddie Mercury?", dijo el entrevistador pintado de payaso. "Peso Pluma porque no ubico a Freddie Mercury", respondió uno de los entrevistados.

No fue el único en desconocer al intérprete de Somebody to love, y la mayoría, sin dudarlo un poco, eligieron Peso Pluma. Este hecho molestó severamente a los internautas, quienes señalaron que los jóvenes de ahora "no saben de música".

"Estas generaciones, solo se meten música basura", dijo uno de los internautas. "No comparen a un verdadero artista con un alucin... Freddie Mercury siempre será un gran artista" , escribió otro usuario de rede sociales.

