Karely Ruiz busca que otro fan se tatúe su cara; ofrece pago y ¿grabar otro VIDEO?

Karely Ruiz ya está planeando su próximo contenido para OnlyFans, pues lanzó una convocatoria en la que está buscando que un fan se tatúe su cara y ella promete pagarle miles de pesos, pero los usuarios se preguntan si este tatuaje también incluye la grabación de un video íntimo con ella.

Luego de la polémica que desató el video íntimo de Karely Ruiz con un fan, la modelo de OnlyFans sigue avivando los comentarios sobre la grabación.

En su cuenta de Facebook publicó la convocatoria en la que promete pagar 200 mil pesos a un fan que se tatúe su cara.

“Ya dije la persona que se tatúe mi cara le regalo 200 mil pesos”, fue el comentario que la influencer publicó en sus redes sociales.

Karely Ruiz promete pagar 200 mil a fan que se tatúe su cara Foto: FB Karely Ruiz

Sin embargo, los fans de Karely Ruiz aseguran que ellos no quieren el dinero, sino que también quieren ser premiados con una noche de pasión.

“No necesito tu dinero necesito tu amor”, “A dónde hay que firmar o qué de una vez sin pensarla”, “Mi amor, yo lo haría sin nada a cambio, solo si tú me lo pides”, “Si me tatuó tu cara me Regalas una noche de Pasión APOYENME2, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Muchos de los fans están interesados en la dinámica, pero la influencer no dio más detalles sobre si todos los que se tatúen o si ella elegirá a un ganador de entre todos los fans.

Fans presumen sus tatuajes de Karely Ruiz

Sin embargo, esta publicación de Karely Ruiz también evidenció que hay muchos fans de ella que ya se han tatuado la cara de la modelo de OnlyFans y es que en los comentarios los seguidores de la influencer comenzaron a compartir las imágenes de sus tatuajes que se han hecho en honor a la famosa modelo de redes sociales.

Tatuajes de los fans de Karely Ruiz Foto: FB Karely Ruiz

Tatuajes de los fans de Karely Ruiz Foto: FB Karely Ruiz

Tatuajes de los fans de Karely Ruiz Foto: FB Karely Ruiz