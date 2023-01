Karely Ruiz se toma foto con vendedor de paletas y se la cobra: "Una buena pérdida" (VIDEO)

Un vendedor de paletas exhibió que la estrella de OnlyFans Karely Ruiz le cobró por tomarse una foto con ella.

El vendedor de paletas de Acapulco ofreció una entrevista en Badabun y contó cómo fue que Karely Ruiz accedió a tomarse una foto con el joven a cambio de que él le regalara unas paletas a ella y a las personas que la acompañaban.

“Karely Ruiz me cobró seis paletas por la foto, la verdad. Sí, yo le dije ¿Te puedes acercar a mi carrito y tomarte una foto con el carro? Me dijo, sí, pero a mí dame una paleta y llegaron otras personas que venían con ella y me dijo ‘dales paletas a ellos para yo acceder a tomarme una foto contigo", contó el joven conocido en redes como @elchilangodelaspaletas.

El vendedor de paletas señaló que fue "una buena perdida" porque gracias a la foto con Karely Ruiz aumentó las ventas de su carrito de paletas.

"Como 150 pesos, pero ahora sí que fue una buena pérdida. Aumentó las ventas, se disparó el video a 1.5 millones de vistas en TikTok. Yo lo subí, me decían que qué envidia tenían por yo habérmela encontrado", dijo.

Karely Ruiz reacciona a historia del vendedor de paletas

Karely Ruiz se enteró de la anécdota del joven vendedor de paletas así que no dudó en responder y aseguró en su cuenta de Facebook que ella no cobra por tomarse fotos con sus fans.