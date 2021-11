Karen Souza regresa a México con nuevo disco

Después de 18 meses de pausa por el Covid-19, el mítico Club de Jazz Zinco abre sus puertas para recibir a Karen Souza, una de las voces más influyentes del jazz y el bossa nova en los espacios musicales de Europa, Asia, América Latina y parte de África. La vocalista llega con su nuevo fonograma Language of Love (Producción Independiente, 2020) integrado por 11 temas que hacen un recorrido por la sonoridad de una big band hasta versiones actualizadas de estándares del género sincopado.

“Vengo para levantar los ánimos después de estos meses inciertos donde todos vivimos en total perplejidad. Las cosas van tomando su lugar; con música celebramos el advenimiento del sosiego. Regreso a este espacio, ya necesitaba estar en contacto con el leal público mexicano que desde hace 10 años me recibe con desbordado afecto”, comentó a La Razón la intérprete del éxito “Every breath you take”.

El disco inicia con el estándar “This Masquerade”, de Leon Russell. ¿Por qué apeló a una big band? Yo no me estanco, me gusta arriesgarme: la idea me pareció atractiva y conformamos este openning que salió de maravilla por la sonoridad de esa grandiosa orquesta con el piano de Davy Nathan.

Karen Souza, Cantante

¿Con qué formato se presenta en las tres galas programadas? Piano, guitarra, contrabajo, batería y mi voz. Recitales que serán una especie de conversación íntima con los asistentes.

¿Interpreta todos los temas del nuevo fonograma? Presento el disco y por supuesto, vocalizo las 11 piezas del mismo; pero la noche es larga haré canciones de los discos anteriores y a lo mejor algunas de las que he estado escribiendo en estos meses de encierro.

¿Hay muchos temas inéditos? Estoy en una etapa muy creativa, tengo unas 30 piezas nuevas, he crecido como compositora, me da gusto que algunas hayan sido parte de la banda sonora de películas y series de Netflix como Zero Theorem (2013) o Dynasty (2021).

¿Cómo se siente al presentarse por primera vez en el mítico club de jazz Zinco de la Ciudad de México? Por este lugar han pasado grandes estrellas, es un honor presentarme en un sitio premiado por la revista Jazz Down Beat en la categoría de Top World Jazz Venue.

Karen Souza presenta Language of Love