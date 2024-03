Kenia Os estrena nuevo look y revela la fecha de su nuevo álbum ¿Cuándo podrás escucharlo?

Kenia Os inicia una nueva etapa en la industria musical y con esto, reveló un cambio de look que sorprendió a muchos, pues dejó a un lado su característica melena oscura para dar paso a un rubio claro. La influencer reveló este jueves su nueva canción, "Tortura" donde continua con el estilo bubblegum pop que la ha caracterizado en el pasado y se presentó en Lolapalooza, Chile, donde estrenó un nuevo look.

El nuevo estilo dejó perplejos a los fanáticos, quienes enseguida se mostraron entusiasmados por conocer esta nueva era de la artista, donde parece ser que los conejos, los tonos pasteles y lo coquette podría ser parte del estilo que caracterizará a su música. Kenia Os apareció en el escenario del Lolapaolooza de Chile con un drástico cambio de look, puesto que este estilo jamás lo había llevado y le llevó decenas de halagos por parte de sus seguidores.

Kenia Os obtuvo el año pasado su primera nominación al Grammy Latino por Mejor Video de Larga Duración por el corto de K23, se álbum anterior y hace unas horas estrenó el video oficial de "Tortura", previo a su presentación en el Festival Axe Ceremonia y en mayo, llegará al Tecate Emblema.

Sin embargo, lo que más sorprendió no fue como tal su cambio de look, sino el anuncio con la fecha que revela que su nuevo álbum está mucho más cerca de lo que pensabamos: “¿Qué? no estoy listo”,“¿Cómo que en dos semanas?”,”No puedo con tanta belleza”,”La más linda”,”No lo puedo creer”, escribieron sus fans que no se esperaban la noticia de nueva música llegando tan rápido.

¿Cuándo llega el nuevo álbum de Kenia Os?

La joven dio a conocer que su nuevo disco se estrenará el 3 de abril junto con su nueva imagen, donde se deshace del negro para dar la bienvenida al pelo rubio. Con esto, reveló que se acerca una nueva era musical en compañía de un nuevo disco, el cual ya ha tenido varios exitos fuera, como "Bobo". El nombre del tercer álbum de la mexicana se desconoce hasta ahora.