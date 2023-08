Esta es la única telenovela que Televisa sacó del aire sin un final por la muerte de su protagonista

¿Te suena el nombre de Gerardo Hemmer? Quizá para las nuevas generaciones su nombre sea desconocido, pero para aquellas consumidoras de telenovelas de Televisa en los años 90, se quedó grabado en su memoria. El joven actor, justo cuando protagonizaba una de las telenovelas por las que la televisora de Emilio Azcárraga apostaba, falleció de una forma misteriosa.

Este mito de la televisión mexicana es poco conocido, por lo que hoy te hablaremos no sólo de esa telenovela que se tuvo que sacar del aire tras 50 capítulos, sino también de la muerte de Hemmer, la cual se debió presuntamente a un crimen pasional.

La Paloma tuvo que salir del aire tras la muerte de Gerardo Hemmer. Especial

'La Paloma', la apuesta de Televisa que no tuvo final

Fue en agosto de 1995 cuando se inició la transmisión de "La Paloma", una telenovela producida por José Rendón, misma que iniciaba en punto de las 16:00 horas. Los protagonistas eran Maité Embil y Gerardo Hemmer, ambos jóvenes promesas de la actuación.

La historia, en un drama típico de Televisa, narraba la historia prohibida de amor entre Rafael, un joven repartidor de pizza y Emilia, integrante de la alta sociedad, a lo Romeo y Julieta. Se tenía contemplado que durara 120 capítulos, sin embargo, la muerte de Gerardo Hemmer, un mes después de su estreno, provocó que la telenovela sufriera cambios hasta salir del aire.

Aunque Rendón, de acuerdo a los reportes periodísticos de aquel entonces, intentó darle un vuelco a la historia para justificar la ausencia de Hemmer, los rumores sobre la verdadera causa de muerte del actor provocaron que al capítulo 50, Televisa decidiera sacarla del aire. Los informes oficiales revelaron que la muerte de Gerardo se debió a una supuesta fuga de gas registrada en el departamento en el que vivía. La historia, al parecer, fue otra.

¿Un crimen pasional?

Hay dos versiones extraoficiales sobre las causas de muerte de Gerardo Hemmer, las dos igual de polémicas. Las autoridades informaron que había muerto intoxicado tras la inhalación del gas que se fugaba al interior de su domicilio, sin embargo, otras historias que se han convertido en mito, circulan alrededor de su fallecimiento.

La primera se refería a que el actor mantenía una relación complicada con un hombre casado y que habría sido asesinado por esa misma persona. La otra, que quizá es una de las más fuertes, apuntaba a que en efecto tenía una relación con una persona casada, pero que además era uno de los comunicadores más importantes del país.

Se dice que el cuerpo de Gerardo Hemmer fue encontrado con signos de violencia extrema y que Televisa, presuntamente, hizo de todo para que no se supiera mucho del crimen y que los medios de comunicación no difundieran esta noticia, sin embargo, todas estas son especulaciones que a casi 26 años de la muerte de Gerardo, no se han aclarado.