Lana del Rey inunda de melancolía el Foro Sol

Después de siete años de ausencia, Lana del Rey iluminó el cielo de la Ciudad de México con su voz celestial en un épico concierto en el Foro Sol, ante una multitud de 65 mil fans extasiados con la música de la reina de la melancolía que desató una tormenta de emociones la noche de ayer.

Miles de personas se encargaron de recibir con cánticos y porras a la icónica artista estadounidense, quien inició su show con la frase:”Finally back in Mexico city!”, ante un recinto abarrotado que coreaba su nombre.

Desde el momento en que la silueta de Lana del Rey vestida de novia apareció en el escenario, el público fue arrastrado a un viaje a través de sus canciones más emblemáticas, como “A&W”, “Young and Beautiful” y “Bartender”, con las que comenzó su presentación.

El escenario contó con un gran espejo y un columpio. Foto: Liliana Estrada/OCESA

La artista abrió su corazón y dejó fluir sus letras introspectivas, transportando a todos a su mundo de ensueño y nostalgia.

Los asistentes, que acudieron con outfits vintage al estilo de la intérprete, se sumergieron en un mar de sensaciones que oscilaban entre la melancolía y la euforia con temas como “Hope Is A Dangerous Thing”, “Pretty Whe You Cry”, “Ride”, “Arcadia y “Blue Jeans”, ésta última una de las canciones más coreadas.

El concierto se caracterizó también por el despliegue de coreografías que ejectuaron sus bailarinas, quienes por algunos instantes tomaban la larga cola del vestido blanco de Lana del Rey para ondearla o extenderla. La artista parecía un ser angelical.

En otra parte del show, la vocalista nominada a los Grammy se sentó frente a un espejo para cantar algunos de sus éxitos.

En un momento, el Foro Sol se convirtió en un santuario de emociones, donde la cantante de nombre Elizabeth Woolridge Grant, bajó del escenario para convivir con fans, se tomó selfies con ellos y los saludó.

La compositora volvió a subir al escenario cargada de regalos: flores, peluches de Dr. Simi y la bandera mexicana, que mostró orgullosa y feliz. Demostró su amor por nuestro país y sus seguidores le gritaron: “Lana, hermana, ya eres mexicana; Lana, hermana, ya eres mexicana”.

En la recta final del espectáculo, llenó de nostalgia con “Summertime Sadness”. Además en “Video Games” subió a un gran columpio desde donde interpretó el tema. En una parte del éxito se balanceó hacia atrás totalmente relajada y el público estalló en gritos para la estrella.

El esperado concierto cerró con “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, del álbum homónimo que lanzó apenas el pasado mes de marzo del 2023.