'Todas estamos contigo': Las redes de Rosalía se llenan de sororidad tras presunta infidelidad de Rauw Alejandro

Sororidad. Se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales que pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad. De eso se han inundado las redes sociales de Rosalía, luego de darse a conocer por parte de la revista People, el rompimiento de la cantante con su prometido, Rauw Alejandro, por una presunta infidelidad con la colombiana Valeria Duque.

Se sabe que la intérprete española goza de buena popularidad entre las mujeres del mundo que escuchan su música, sin embargo, esto va más allá de escuchar -o no- las canciones que interpreta: se trata de apoyar a una mujer luego de ser engañada, en un acto de solidaridad entre mujeres, tal y como sucedió en su momento con Shakira, por ejemplo, y las causas del término de su matrimonio con el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

'Es tiempo de que las motomamis te llevemos en nuestra moto'

El pasado 16 de julio, Rosalía subió un photo dump a su cuenta de Instagram, el cual comienza con una fotografía de ella totalmente devastada y llorando, imágenes que no acostumbramos ni siquiera a subir, tomando en cuenta que las redes sociales de pronto sólo se utilizan para subir nuestros rostros felices, aparentando que no estamos rotos por dentro.

Luego de saberse esta semana sobre el rompimiento de la intérprete de "Chicken Teriyaki" y que la causa habría sido una posible infidelidad de Rauw Alejandro, a tan sólo meses de haberse comprometido, los comentarios que ha recibido Rosalía en sus redes, y especialmente en ese photo dump, han sido totalmente sororos.

"Llevas dos años subiéndonos en tu moto, ahora es tiempo de que te llevemos las motomamis, te queremos"; "Él siendo como el 98 por ciento de los hombres, arruinando historias con amores verdaderos por dos minutos de placer, son tan básicos"; "Todas las motomamis del mundo estamos contigo, tú que nos haces felices con tu música, tú que te muestras tan real como eres, está claro que la vida te guarda algo mejor", fueron algunos de los comentarios que recibió Rosalía en ese post.

'Tú perdiste, Rauw'

Por el contrario a las cuentas de Rosalía, las de Rauw Alejandro están llenándose de mensajes en los que lo señalan de haber arruinado una relación que ya estaba encaminada al matrimonio al presuntamente involucrarse con Valeria Duque, a quien a pesar de también atacar en redes sociales, otras más justifican que la culpa es 100 por ciento del puertorriqueño.

"Tenía la fe de que tú eras un hombre diferente y me equivoqué. Rosalía no pierde nada, pero tú pierdes todo"; "Te metiste con el fandom equivocado: con nuestra motomami ¡no!"; "Fuiste el momento más humilde de la Rosalía"; "¿Y la de ser fiel no te la sabes?"; "Siempre creí que Rosalía era demasiado para ti. Nunca me equivoqué", son los comentarios que Rauw recibió en sus redes.