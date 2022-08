Llevan a la pantalla el caso de Florence Cassez

El controversial caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, que dejó en evidencia las irregularidades en el sistema de justicia mexicano y las prácticas criminales ejercidas desde el poder, ahora es llevado a la pantalla de Netflix en una docuserie que recorre a detalle los hechos ocurridos a partir del 2005, dándole voz a los protagonistas e incluyendo testimonios de periodistas y algunos involucrados.

La serie El caso de Cassez-Vallarta: Una novela criminal aborda de manera cronológica los hechos ocurridos, entre éstos, el del 9 de diciembre del 2005 cuando ocurrió el llamado montaje del siglo, organizado por Genaro García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación y quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos, donde se encuentra detenido acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos del capo de la droga El Chapo Guzmán.

Aquel día las cámaras de las principales cadenas de televisión transmitían presuntamente en vivo un gran operativo contra una banda de secuestradores y se rescataba a las víctimas, entre ellas Cristina Ríos y su hijo de 11 años. Florence Cassez y su pareja Israel Vallarta, señalado como el principal líder de la célula criminal, fueron detenidos. Sin embargo, tiempo después se dio a conocer que fueron arrestados un día antes, revelando una serie de irregularidades.

Para la actriz Elsie Flores, quien en la producción basada en el libro del escritor Jorge Volpi, Una novela criminal, da vida a Cristina Ríos, una de las cosas más valiosas es que “hay una búsqueda de la verdad”, en un caso en el que todavía “hay poca claridad en distintos aspectos”.

Flores destacó que la docuserie dirigida por Gerardo Naranjo incluye testimonios de figuras que fueron claves en el caso, los cuales se complementan con la participación de periodistas que han investigado al respecto, lo cual permitirá a los espectadores sumergirse en la historia de una manera distinta.

Es una oportunidad de sumergirse más en el caso, seguramente habrá más preguntas, cabos sueltos, lo que nos brinda este documental es habitar esta historia de principio a fin, nos dejará algo importante esta serie

Elsie Flores, Actriz

“Lo que ofrece la serie es darnos las herramientas, las voces, los testimonios, la ficción, ver qué pasó esa mañana que no estuvimos, qué ocurrió en los días y meses posteriores, cómo cada quien alza la voz, tiene su postura, la familia de Vallarta, la de David Orozco; la voz de Florence está tan potente. Periodistas dan puntos de vista muy fuertes y contundentes porque han investigado de una manera muy profunda, entonces esta serie es un tesoro”, comentó en entrevista con La Razón.

Entre las figuras que participan en la producción se encuentran la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien da su testimonio. En 2013 la legisladora era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que le tocó elaborar un segundo proyecto que se votó para liberar a Florence Cassez por violaciones al debido proceso.

Flores espera que la docuserie,la cual se estrena hoy en Netflix, pueda lograr que los espectadores reflexionen y conversen sobre este hecho.

“Podemos adentrarnos mucho más, ir desmenuzando, ver a qué conclusiones llegamos, que haya una profunda reflexión”, apuntó.

Acerca de dar vida a Cristina Ríos, confesó que fue complejo, ya que hay poca información sobre ella, pero quiso retratar su lado más humano.

“Con Cristina traté de encontrar su propia voz, su verdad dentro de todo esto, de lo que sabemos o no sabemos o de los testimonios, de las versiones varias que ella cambió constantemente, pero lo más importante era irme hacia su humanidad, ella se encontraba en una situación vulnerable, es madre, con un hijo, no sabemos quiénes son los secuestradores, no conocemos realmente lo que sucedió, quiénes fueron los verdaderos, pero eso también me provoca y me conmueve, es encontrar su lado más humano, porque mi compromiso más grande y difícil era ofrecerle al público un trabajo honesto”, apuntó.

Compartió que una de las escenas que más le conmovió fue cuando recrean el momento en que rescatan a las víctimas de secuestro en el rancho Las Chinitas. “Viví con Cristina el tema de protección a su hijo, fue empatizar con eso, pero también llegar a ese punto en el que estás en una situación tan vulnerable, está cañón”, expresó.

El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal