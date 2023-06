Luis Miguel es visto en París y su estado físico preocupa a fans

Luis Miguel fue visto en París, a donde viajó con la diseñadora Paloma Cuevas, quien es su supuesta pareja.

"El Sol de México" asistió con su novia a la boda del hijo de Rosa Clara, en la celebración fue la primera vez que la pareja se dejó ver públicamente. El cantante causó revuelo en redes sociales, donde fans mostraron su preocupación por su aspecto físico .

La foto junto a la diseñadora causó opiniones dividas entre los cibernautas, entre algunos comentarios indicaron "para mí no es él, uno puede adelgazar y cambiar los rasgos, pero lo miro y lo miro y no es él quizás esté equivocada", "le veo muy flaquito, pero guapo y elegante como siempre", "qué demacrado", "bajó como 30 kilos", "lo vemos raro porque hace que no vemos una foto reciente como ésta", hubo quienes aseguran que se ve muy bien: "luce guapo", "Será el amor que lo está transformando".

Luis Miguel y Paloma Cuevas en la ciudad del amor 🫶🏼💗 pic.twitter.com/rnYz1a2nT6 — lordsolecito (@lordsolecito_) June 7, 2023

Luis Miguel fue grabado en París por un Fan. 😱 pic.twitter.com/UjkYf1krVJ — Luiss Del Valle 💥 (@LuissLm) June 4, 2023

Hasta el momento el cantante no ha hecho alguna declaración sobre su estado de salud, en redes sociales también circulan videos del cantante que fue captado en el aeropuerto y se acerca a tomarse fotos con sus fans, de igual manera en París, donde saludó a un seguidor.

A lo largo de su carrera artística, "El Sol de México" ha sido reconocido no solo por sus canciones y talento, sino también por su atractivo físico.

Por su parte, ya se acercan cada vez más las fechas para verlo en el "Luis Miguel Tour 2023", en este año, el cantante se volvió tendencia por su "sold out" de sus conciertos.

