Maluma huyó de una entrevista luego de que un periodista le preguntará su opinión acerca de su participación y la violación de los derechos humanos en la organización del Mundial de Qatar 2022.

El periodista de la cadena israelí Kan le cuestionó: “Shakira y Dua Lipa se negaron a ser parte de esta Copa Mundial por el mal historial de Qatar en cuanto a Derechos humanos y las personas se preguntan , Maluma ¿no tienes problema con la violación de derechos humanos en este país?”.

A lo que el cantante respondió: “Sí, pero es algo que yo no puedo resolver. Yo sólo vine aquí a disfrutar la vida, a disfrutar el fútbol, la fiesta del fútbol. Eso no es algo con lo que yo me tenga que involucrar, estoy aquí disfrutando de mi música y de lo hermoso que es jugar fútbol”.

Lo anterior derivó porque en días recientes cantantes de talla internacional como Dua Lipa, Rod Stewart y Shakira negaron su participación en la máxima justa del futbol.

Espero visitar Catar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial. Dua Lipa

Por su parte, Rod Stewar mencionó al diario The Sunday Times que rechazó un millón de dólares por presentarse en el país árabe: "Me ofrecieron mucho dinero, pero lo rechacé (...) porque no está bien ir a ese Mundial".

#Qatar2022 Maluma se paró molesto de una entrevista cuando le preguntaron sobre los artistas que se bajaron del Mundial en protesta por el irrespeto a los DDHH 🇶🇦⚽️ pic.twitter.com/oOz8gYPCXM — Esteban Hernández (@EstebanH_) November 18, 2022

Maluma dice que él solo quiere disfrutar del futbol; usuarios le cuestionan su falta de empatía

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maluma compartió que esta noche cantará el himno oficial del mundial "Tuko Taka".

Precisó "yo vine a celebrar la fiesta del futbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes (...) algunos no quisieron venir, es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad".

Tras sus afirmaciones, varios usuarios de la red social se mostraron inconformes con lo que dijo, tal es el caso de @heyesoscar, quien señaló "salir corriendo de una entrevista no va a cambiar que estés colaborando con un gobierno que atenta contra los derechos humanos".

@mirandaman_ comentó "que horror ser cómplice de ese show. Qudó claro que el dinero para ti esta por encima de los derechos humanos".

Asimismo, hubo quienes lo defendieron porque no era parejo, @celevignati resaltó "pero nadie dice nada de las selecciones y jugadores que decidieron participar en el mismo. Que sea la vara pareja para todos los que decidan participar".

Maluma responde a cuestionamientos sobre su participación en Qatar 2022. Foto: Instagram/ @maluma

