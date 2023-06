Ella es Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris que se peleó con Marie Claire y humilló a Karely Ruiz

Marcela Mistral es la esposa de Poncho de Nigris y ha estado en polémica ahora que el conductor es participante de La Casa de los Famosos México.

Marcela Mistral se peleó con Marie Claire Harp, luego de que la novia de José Manuel Figueroa atacara a Poncho de Nigris, tacharlo de misógino y decirle que este sería su último proyecto en la televisión porque ya está viejo.

“Te estamos esperando aquí afuera, espero que ganes porque es tu último proyecto profesional con casi 50 años. Esto no es lo que pasó hace 20 años (con "Big Brtoher), esto es nuevo; es una nueva generación. A las mujeres no se les trata (de forma) tan venenosa, a las mujeres no se les trata como las tratas tú, las mujeres pueden estar encima de ti sí se les da la gana”, le dijo Harp.

Marcela Mistral se pelea con Marie Claire Harp en La casa de los famosos Foto: Especial

Esposa de Poncho de Nigris asistió a la gala de La Casa de los Famosos y tuvo un pleito con Marie Claire por defenderlo a él.

“Por fortuna las transmisiones 24/7 nos dan la realidad de las cosas, yo jamás vi un ataque de lo que a él se le calificó como machista o misógino, yo lo único que vi fue que no quiso seguirle la corriente a quien no quería seguirle la corriente y listo”, respondió Marcela.

¿Quién es Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris?

La esposa del polémico conductor de televisión es originaria de Monterrey, nació el 23 de enero de 1989, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

Estudió en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León y después entró a Multimedios como la Chica del Clima en el programa de noticias del canal.

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris Foto: Especial

Ella también es conductora y conoció a Poncho cuando tenía 25 años, se hicieron novios y rápidamente se fueron a vivir juntos, hasta que el también influencer la sorprendió en un programa de televisión y en plena transmisión le pidió matrimonio. Tienen tres hijos que presumen en las redes.

El día que Marcela Mistral humilló a Karely Ruiz

Marcela era juez de un programa de Multimedios que se llamó “Mitad y mitad”, que era para que los concursantes encontraran el amor. Ahí llegó Karely Ruiz a participar, antes de hacerse cirugías estéticas y convertirse en la estrella de OnlyFans que es ahora.

Pero en ese entonces Karely Ruiz ya era conocida en las redes y tenía cerca de un millón de seguidores, pero Marcela en su intento de humillarla, la increpó y le dijo si era ella la de los videos íntimos que se difundían en redes y en varias ocasiones le dijo: “Qué vendes, qué anuncias, por qué tienes un millón de seguidores”.

La modelo de OnlyFans solo se limitó a decir que era influencer y evadió la insistente pregunta de la conductora. Pero Marcela se veía molesta y dijo que no iba a dar críticas a la modelo y Poncho se burló y le comentó: "Porque tiene más seguidores que ella".

En una entrevista Karely reveló que si se sintió un poco mal por los comentarios, ya que ella admiraba a la esposa de Poncho de Nigris. Los usuarios aseguran que la mujer le tuvo envidia a la creadora de contenido para adultos por tener una gran cantidad de seguidores sin ser tan famosa a nivel nacional, en aquel entonces.

Actualmente, Karely Ruiz tiene casi 10 millones de seguidores en Instagram, mientras que Marcela tiene 1.8.