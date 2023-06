FOTOS | Margot Robbie deja al mundo con la boca abierta con estos vestidos inspirados en Barbie

Barbie puede ser lo que quiera: enfermera, doctora, veterinaria, abogada, defensora de los derechos humanos, deportista, cantante, maestra, bióloga marina, millonaria, estudiante, sirena, malabarista. El rosa es su color favorito, sin embargo, no le dice que no al azul, al fucsia, al verde, al amarillo o al morado.

Estas características que tiene Barbie las ha sabido aprovechar Margot Robbie para promocionar una de las películas más esperadas de este 2023: "Barbie". Los looks que ha presentado la actriz en la gira de promoción de la película han sido tan coloridos, que no podemos pensar que no se inspiró en la famosa muñeca para elegir los atuendos con los que se pasea difundiendo uno de los trabajos más especiales de su carrera.

Margot Robbie es Barbie en la vida real

Con el carisma y la inteligencia, aunado a la belleza y empatía que tiene Margot Robbie, no dudamos en que se haya convertido en una Barbie en la vida real. Y no sólo estos aspectos de su personalidad, sino también nos lo demuestra en sus formas de vestir y si piensas lo contrario, deberías acompañarnos en este recuento que hacemos con los vestidos que Margot usa, inspirados claramente en la muñeca más famosa del mundo.

Con el estilo Barbiecore, Margot Robbie ha sabido usar el rosa para impactar no sólo al mundo de la moda, sino también a esta apropiación que ha hecho de la muñeca que interpreta en el cine y a quien dio vida para esta película que en México se estrenará el próximo 20 de julio.

Andrew Mukamal, su stylist, ha sabido jugar con el rosa y con la personalidad de Barbie y de Margot, al grado de casi mimetizarla y convertir a la actriz en una Barbie de la vida real. Por ejemplo, en la Comic Con, Margot lució dos piezas a cuadros blancos con rosas de Prada. Calzó, además, sandalias abiertas de Manolo Blahnik decoradas con aplicaciones que hicieron brillar a Margot.

Margot Robbie en un Prada de cuadros rosas y blancos. Andrew Mukamal Instagram.

En la promoción de la película en California, Margot vistió un Bottega Veneta en minifalda y top rosas, haciéndonos sentir que en realidad estábamos viendo a la verdadera Barbie, al posar al lado de un convertible del mismo color.

Para un evento con fans que tuvo en Australia, Margot Robbie usó un total look de Versace, de la colección 1994, totalmente rosa. Una minifalda metálica con un suéter de punto de cuello alto, combinado con zapatos de tacón en color azul pastel con calcetas lila y lentes de sol blancos.

Versace fue el encargado de vestirla ese mismo día, pero para un evento promocional de noche, en el que lució más disco y chic que nunca. El vestido era metálico con un top estilo corset y la minifalda tableada. Los tres atuendos los puedes ver a continuación.

[MISSING]binding.image.description Andrew Mukamal Instagram.

Margot Robbie nos ha demostrado que es una verdadera Barbie con estos atuendos. Andrew Mukamal Instagram.

Versace diseñó este vestido que Margot Robbie portó promocionando Barbie. Andrew Mukamal Instagram.

Hay más de nuestra Barbie favorita

Hasta para ir al aeropuerto, Margot Robbie se caracteriza como una Barbie de la vida real. En una ocasión, se le vio vestir un blazer de tweed vintage de Chanel, en color rosa con algunos detalles en blanco. El atuendo lo complementó con un top blanco, pantalones de vestir en color beige, mientras que sus zapatos bicolor de la maison parisina, fueron lo más.

Quizá uno de los atuendos que más gritan ¡Barbie! es un vestido de rayas blancas con negras de Herve Leger, inspirado en uno de los looks más icónicos de la muñeca favorita del mundo. Sin duda alguna, Margot Robbie va que vuela para ser considerada la verdadera Barbie humana.

Hasta en el aeropuerto, Margot luce como Barbie. Andrew Mukamal Instagram.