¿Quién es la máscara? 2023: ¿Yurem sale en la quinta temporada?

La quinta temporada de ¿Quién es la máscara? 2023 trae nuevas personalidades que estarán debajo de los personajes.

Cada año los fans del programa lanzan como propuesta que Yurem está debajo de alguno de los queridos personajes, pero nunca le atinan… hasta hoy.

Yurem podría salir esta temporada de ¿Quién es la máscara? 2023

Esta vez, todo apunta a que Yurem sí estará en ¿Quién es la máscara? 2023 y que podría estar debajo del personaje de Bebé Alien.

En sus pistas señala que su Código es “F4M4”, esto en referencia a que habría participado en el programa de Código Fama, además, la pista que reveló su identidad es cuando dijo que le gustaba visitar la base de México porque “me caigo de risa”, esto en referencia a que es parte del elenco de este programa.

Yurem sí estará en ¿Quién es la máscara? según sus pistas Foto: Especial

Entonces, Yurem inició su carrera en Código Fama, un reality show de talento para niños, ahí inició para después saltar a las telenovelas como Serafín y otras. Actualmente es parte del elenco base del programa Me Caigo de Risa.

De que le canta, ¡LE CANTA! ¿Bebé Alien tiene voz de alien chiquito o de alien maduro? 🤩🎶



Acompáñanos en el inicio de la nueva temporada de ¿#QuiénEsLaMáscara? por #LasEstrellas #BebéAlienEs pic.twitter.com/iacpsoQ2wj — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) October 16, 2023

Así que sí es muy probable que Yurem esté en ¿Quién es la máscara? 2024. Muchos usuarios señalaron que Bebé Alien sería Jerry Velázquez, quien también es de Me Caigo de Risa, pero él no empezó en Código Fama y él ya salió en la segunda temporada de la máscara y no se pueden repetir los artistas que ya salieron antes en este programa.

Otros fans aseguraron que Yurem podría estar en el personaje de Pixel Boy, sin embargo, todavía no se saben sus pistas porque no ha sido presentado formalmente en el programa, se prevé que sea presentado dentro de dos semanas. Así que habrá que esperar.