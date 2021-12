Muere Carmen Salinas, ícono del cine, teatro y tv

La actriz Carmen Salinas, ícono del mundo del espectáculo mexicano, falleció poco antes de la medianoche de ayer a los 82 años de edad, informó su familia a través de un comunicado. Hace un mes fue hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral.

“Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas”, señaló a través de un comunicado.

Más tarde, su hija, María Eugenia Plascencia, detalló que alcanzó a despedirse de la actriz. “Fui antes a verla porque se le había bajado la presión, se veía muy mal, empecé a decirle que no se preocupara, que íbamos a estar bien, que no se preocupara por nosotros. Era una madre para todos”, compartió en entrevista para Foro TV.

El productor Juan Osorio le dio el último adiós: “Esta noche será recordada con una gran tristeza Carmelita Salinas, ya está con Dios. Dejándonos un gran legado”.

Mientras que el actor y exdiputado Sergio Mayer lamentó la muerte de la productora: “México pierde a una de las actrices contemporáneas más importantes, una leyenda en el cine, teatro y televisión, pero sobre todo, una gran mujer y ser humano. Fue un gran honor compartir escenario”.

La también productora había sufrido un derrame cerebral tras regresar de la grabación de la telenovela Mi fortuna es amarte, que se transmite en Televisa, cenó, después se comenzó a sentir mal y se desmayó, el pasado 10 de noviembre.

“Mi abuelita está en estado de coma, no inducido, es natural, con sus órganos funcionando de manera normal, se trata de un derrame cerebral en la parte del tallo. Está con respiración asistida, con ventilador”, informaba su nieta Carmen Plascencia.



La familia de la actriz tenía esperanza de que se recuperara, incluso el pasado 6 de diciembre su hija detallaba que ya tenía una mejora considerable.

“Le hicieron una tomografía el viernes y la buena noticia es que ya no tiene derrame cerebral, es la buena noticia, pero sigue delicada”, dijo.

Carmen Salinas fue una artista versátil: bailaba, actuaba, imitaba, fue productora, comediante y hasta incursionó en la política.

Es recordada por su emblemático papel de La Corcholata, en el cine de ficheras con Bellas de noche (1975). El personaje la catapultó en la fama.

“La Corcholata fue un personaje del cual me sustraje, nunca me quedé en ese personaje, terminé de hacer cinco, seis películas, cuando me decían Corcholata les decía no, soy Carmen Salinas”, comentó el año pasado al programa televisivo Venga la Alegría.



Así fue, bajo la dirección de Tony Scott compartió créditos en la película Hombre en llamas. En su carrera en cine participó en 50 películas, entre ellas Las fuerzas vivas, La palomilla al rescate, El lugar sin límites, Noches de cabaret, La pulquería, Que viva Tepito, Noche de carnaval y La misma luna, por mencionar algunas.

En melodramas incursionó en 1964 con La vecindad, telenovela a la que le siguieron La sonrisa del diablo, María Mercedes, María la del barrio, La antorcha encendida, Mi pequeña traviesa, Abrázame muy fuerte, Entre el amor y el odio y Mi marido tiene familia, entre otras.

En su faceta como productora su mayor éxito fue la obra de teatro Aventurera, donde fueron protagonistas Itatí Cantoral, Edith González y Niurka, por mencionar algunas.

En el mundo del espectáculo fue muy querida, tanto por la ayuda que brindó a diversos artistas como por ser la figura a quien los medios de comunicación recurrían constantemente para que diera su opinión en temas de diversos tipos, desde la polémica del momento del algún actriz, actor o cantante, de política y hasta deportes. Siempre atendía las entrevistas que le solicitaban.

Se solidarizaba con quien recurriera a ella y siempre en su casa ofrecía un plato de comida, tal vez porque recordaba su origen humilde: vivió en colonias como la Moderna. Su último grado de estudios fue la primaria, de acuerdo con su ficha legislativa.

Figura controversial al convertirse en diputada federal por el PRI en 2015, hecho por el cual fue criticada; sin embargo, ella nunca se inmutó.

En alguna ocasión causó polémica al declarar: “En mi otro trabajo como actriz gano más que como diputada”.

Siempre se mantuvo al día y recientemente había abierto su canal de YouTube en el que incursionó en las plataformas digitales, donde contó la anécdota “Cómo olvidar cuando estuve en la cárcel”.

Era Chiva de corazón y aficionada de Los Diablos Rojos del México.