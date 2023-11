Muere Francesc Picas, cantante de Loco Mía ¿Quién era y de qué falleció?

El cantante Francesc Picas, quien fuera integrante del famoso grupo Loco Mía, falleció a los 53 años de edad, así lo dieron a conocer en las redes sociales.

Una página de fans del cantante reveló la triste noticia que dejó muy tristes a los seguidores de este popular grupo de finales de los años 80.

“Nos anunciaron que nuestro poeta dejo esta tierra el 18 de Noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aun me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria... Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo”, fue el mensaje que se lee en la página de Facebook de fans.

Mensaje de la muerte de Francesc Picas de Loco Mía Foto: Especial

¿De qué murió el cantante de Loco Mía?

Hasta el momento no se ha dado una confirmación oficial por parte de la familia del cantante de Loco Mía, por lo que tampoco se ha dado a conocer la causa de muerte del artista, pero se espera que esta información se revele en las próximas horas y se actualizará este artículo.

¿Quién era Francesc Picas de Loco Mía?

Francesc Picas, nació el 12 de febrero de 1970 en Barcelona, era compositor y cantante, salió del grupo en 1992 y para el año de 1994 se lanzó como solista.

En el año 2003, lanza su propia asociación Picas&Navés S. L. en el mundo del diseño y la moda enfocándose más que nada en diseño de pañuelos de cuello, fulares, bufandas y pareos. También era poeta.

Después de salir del grupo, Francesc Picas de Loco Mía terminó sus estudios en psicología, además en una entrevista que ofreció a Infobae contó que para pagarse la carrera trabajó de portero.

“Y después yo, para pagarme los estudios, me puse a trabajar por ejemplo de portero de noche en una residencia de gente mayor. Era incompatible que yo hubiera estado en América triunfando y que luego estuviera, al cabo de unos años, ahí, trabajando de portero”, dijo el artista hace unos meses.