Invitada se lleva caja de dulces completa de una boda y así la cachó la novia: "Bien hambreada" (VIDEO)

Las bodas con uno de los eventos sociales más esperados por los amigos y familiares de los novios, por el baile, fiesta, comida y demás adornos y recuerdos que se pueden ver en la celebración.

También se sabe que en las bodas hay mesas de dulces o adornos que normalmente los invitados se llevan a casa, pero hay quienes deciden llevarse más de uno.

En redes sociales se difundió un video de una boda que se llevó a cabo en Ecuador el pasado 28 de enero, en donde la novia y otras de sus amigas se dieron cuenta que una invitada se llevó una caja de dulces completa.

En el breve video que se difundió en TikTok se observa que la novia ve de lejos a la invitada y entre sus amigas y ella empiezan a comentar que la mujer tenía en su pode runa caja completa de dulces.

La novia la mira a lo lejos y después se da vuelta para comentar el hecho con sus amigas, sin embargo, una de ella estaba grabando a la mujer y se escucha que le dice: “Aquí con la novia indignada de qué pelaron las meses, no hay respeto”.

Usuarios critican a la invitada a la boda

Aunque el video es muy breve, éste generó diversas reacciones en las redes sociales. Los usuarios dividieron opiniones.

Algunos tacharon a la mujer invitada de “aprovechada” o “hambreada”, mientras que otros señalaron que si ya saben cómo actúan los invitados no deberían de dejar todo para ellos se los llevan, algunos sugirieron designar la repartición de dulces a los meseros.

“Es su fiesta… yo me acerco y le digo que deje eso que no es para que se lo lleve”, “Bien hambreada la invitada”, “Eso me hicieron en mi boda y peor tantito, ni siquiera había abierto la mesa de dulces”, “Pues no pongan mesa de dulces si ya saben cómo es la gente”, fueron algunos comentarios.