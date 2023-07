¿Quién era y de qué murió la mamá de Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta, conductora de Hoy, está de luto, luego de que falleció su mamá Isabel Martínez, así lo dio a conocer la propia presentadora en un mensaje en las redes sociales.

Andrea Legarreta publicó un extenso mensaje para despedir a su mamá, en el que aseguró que se encontraba devastada ante la pérdida.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros… En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito… Gracias por TANTO mi preciosa”, se lee en el mensaje de la conductora.

“Gracias por ser nuestra porrista oficia. Por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy extrañar tanto. Gracias por darme la vida. Sin duda nos tocó la mejor mamá. Cuánto amor nos regalaste a mis hermanos y a mí, a mi papi, a tus nietos, a tus hermanos. Fuiste la mejor hija y ahora estarás con tu mamita y tus hermanas, con mi abuelo y todos tus seres amados que se adelantaron… Algún día estaremos todos juntos de nuevo amor para no separarnos nunca… Hoy nuestra estrellita estará iluminando el cielo… Nuestro cielo…”, continúa el comunicado de la presentadora de televisión.

Asimismo, Andrea Legarreta expresa su dolor ante la pérdida de su madre y asegura que tiene el corazón hecho pedazos.

“Ay mamita me duele el corazón ¿Cómo juntar esos pedazos? Nos faltó TANTO. Más besos y abrazos de esos donde decías que te quedarías con mi esencia… Me quedo con la tuya… Nos faltaron lugares hermosos para visitar y ver cómo se hacen grandes tus ojitos y tu sonrisa con cada belleza que ibas descubriendo… Siempre nos faltará tiempo contigo amorcito lindo… Te juro que me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida. Todos lo haremos… Sé que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños. Y eso haré amorcito: seguir adelante a pesar de que mi corazón esté destrozado. Todos lo haremos por ti amor como quieres vernos, cómo me decías siempre TU SIEMPRE PUEDES y eso haremos por ti mi reina”, se lee en el mensaje.

¿Quién era la mamá de Andrea Legarreta?

La mamá de Andrea Legarreta se llamaba Isabel Martínez, pero de cariño le decían doña Chabelita. La conductora no dudaba en presumir a su mamá en cada fecha especial en redes sociales como su cumpleaños o el 10 de mayo.

La señora cumplía años el 3 de enero y este 2023 la conductora de televisión le dedicó un emotivo mensaje en Instagram para celebrarla.

Ella es la mamá de Andrea Legarreta que falleció hoy Foto: Especial

Se tienen pocos datos de la mamá de Andrea Legarreta, pero se sabe que el esposo de Isabel Martínez es Juan Legarreta nació en octubre de 1942 y se dedicó por mucho tiempo a las bienes raíces. Aunque suele mantener un bajo perfil, trascendió que en mayo de 2023 se sometió a una operación para aplicarle un marcapasos.

Chabelita era conocida por siempre apoyar a sus hijos y de Andrea Legarreta era su fan número uno. Recientemente la conductora de Hoy estrenó la obra Vaselina, en donde da vida a Frenchy. Su mamá la acompañó y se tomaron fotos con la Legarreta caracterizada por su personaje.

Hasta el momento Andrea Legarreta no dio a conocer los detalles de la causa de muerte de su mamá, pero se espera que mañana 31 de julio se de más información en el programa Hoy.