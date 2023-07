De NataKong a Nata Montana... ¿Natanael Cano se inspira en grandes películas  para nombrar sus discos?

Natanael Cano está de estreno con un disco que lleva por nombre "Nata Montana", el cual a muchos les recuerda a un personaje que nos marcó en nuestra niñez y adolescencia: Hannah Montana, interpretado magistralmente por Miley Cyrus, a quien la catapultó a la fama desde muy pequeña.

Sin duda, el título del álbum del "Compa Nata" llama poderosamente la atención y nos hace reformularnos si es que se inspira en películas o series que le llamaban la atención cuando niño, porque su producción anterior, NataKong, llevó también un nombre que hacía referencia, de alguna manera, a otra cinta que fue legendaria para el cine mundial: King Kong. ¿Será en Hannah Montana o en quién?

NataKong, otro álbum del que se inspiró Natanael en una película: King Kong. Especial

¿Hannah Montana? ¿Seguros?

¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay referencias o guiños a nuestros programas favoritos o películas favoritas, a través de canciones o de nombres de álbumes? Quizá con Natanael Cano pase lo mismo. Cuando se emitió el primer episodio de Hannah Montana, corría el año 2006, Natanael tenía tan sólo cinco años.

Sin embargo, vamos descartando esta idea porque el Montana que usa Natanael Cano para este álbum refiere a Tony Montana, el personaje protagonista de Scarface, y que interpretara de manera soberbia Al Pacino. ¿Cómo lo sabemos? La portada del álbum trae dos referencias bastante claras: una es la silueta del hombre que parece ser una combinación de Nata con Al Pacino y la otra es la leyenda que lleva inscrito el zeppelin: The world is yours; ese es el nombre del videojuego que tiene a la película Scarface como inspiración.

Su producción anterior se tituló NataKong, un álbum lanzado en el año 2022, cuya portada sí tiene referencias de la película que marcó al mundo del cine a nivel mundial por la calidad de sus efectos especiales. En esa portada, se ve sólo las piernas de Nata colgando de un rascacielos; la vista es de decenas de edificios, de los que resaltan dos cosas: en uno hay una bandera de México y en otro aparece King Kong, escalando como en las películas.

Natanael Cano lanzó recientemente Nata Montana, inspirado en Scarface. Especial

¿Y 'El Señor de los anillos'?

Si no fuera porque uno de los álbumes de Natanael Cano se llama "Las tres torres" y no "Las dos torres", pensaríamos que ahí también hay una referencia a la producción que protagonizó Elijah Wood, "El Señor de los anillos", sin embargo, esta suposición ya es más por no dejar ningún cabo suelto, que por otra cosa.

¿Qué te parece? ¿Será que Natanael Cano de verdad nombra a sus discos con referencias que le parecen lo influyeron de niño? Habrá que poner mucha atención a sus próximas producciones, por lo pronto, disfrutemos de Nata Montana.