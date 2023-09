Nicki Nicole revela cuál fue su primera impresión de Peso Pluma; 'quedamos todos helados'

La rapera argentina Nicki Nicole reveló en una reciente entrevista cuál fue su primera impresión al conocer a Peso Pluma. La originaria de Rosario ha sido vinculada románticamente con el intérprete de "Ella baila sola" y pionero de los corridos tumbados.

En repetidas ocasiones, se ha visto a Nicki Nicole y Peso Pluma paseando juntos, además de que se han mandado mensajes tiernos y hasta indirectas a través de redes sociales. Es por ello que han sido relacionados como pareja en constantes ocasiones, a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada.

A través de redes sociales circula una entrevista en la que la argentina revela su primera impresión al conocer al cantante mexicano de corridos tumbados.

La intérprete de "Venganza", junto a la banda uruguaya No Te Va Gustar, dijo que la voz de Peso Pluma le produce nostalgia y emoción: "Yo lo que siento cuando lo escucho, no sé porque me da nostalgia. Me da como esa nostalgia buena, ¿viste? Me encanta escucharlo y cuando escuché ‘Por las noches’ me dio como una angustia piola... como te emocionas con un tema... él tiene eso en su voz", aseguró.

“Cuando grabamos el video se puso a cantar a capella. Nosotros quedamos todos helados. No podíamos creer primero el volumen de voz que tiene y segundo lo que transmite", dijo Nicki Nicole, quine apuntó: "¿Cómo no va a estar número uno en todos lados si tiene una voz increíble?”, apuntó Nicki Nicole.

¿Por qué se dice que Peso Pluma y Nicki Nicole son pareja?

Hassan Emilio Kabande Laija fue visto muy cercano y feliz con la cantante argentina en el parque temático de Disneyland, en el cual, de acuerdo con los videos que ya son virales, tuvieron una cita muy linda y romántica, como de dos jóvenes enamorados.

Esto ocurre luego de que iniciaron los rumores de una posible relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole, pues el mexicano y la argentina comenzaron a comentarse sus posts de Instagram, de la mejor manera de ligar que conocen los millenials y centennials: poniéndose emojis.

En el video, que generó ilusiones entre los fans, se puede ver a Peso Pluma y a Nicki Nicole tan pegaditos que hasta parece que se dan un beso. La pareja de famosos no estaba sola, pues llevó de chaperones a todo un equipo de seguridad que evitó que los fans se les acercaran, pero no puedo evitar que fueron grabados a lo lejos.

Peso Pluma junto a Nicki Nicole👀. pic.twitter.com/JQFqsinybJ — Peso Pluma (@PesoPlumaData) July 12, 2023

DGC