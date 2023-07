Niurka arremete en contra de Kimberly 'La más preciosa', por apoyar a Raquel Bigorra

Niurka Marcos, actriz y bailarina cubana, arremetió contra Kimberly Irene “La más preciosa”, de “Las Perdidas”, luego de que le influencer, presuntamente, recibiera dinero para apoyar a Raquel Bigorra. Esto luego de que la conductora y participante de La Casa de los Famosos resultara nominada.

Fue a través de historias de Facebook que la cubana señaló que la amiga de Wendy Guevara la traicionó, pues la estrategia de la participante de La Casa de los Famosos era apoyar a Sergio Mayer.

"Haber que va a decir Wendy cuando salga de La Casa de los Famosos y se enteré que la pen*** de Kimberly estuvo votando por Raquel, dicen por ahí que fue porque aceptó dinero", dijo Niurka, quien apuntó que los internautas deberían arremeter en contra de ella.

"Kimberly traicionó al cuarto infierno y empezó a votar por Raquel porque le ofrecieron dinero. A esa es a quién deben de estar echando mie***", agregó la bailarina y actriz.

Niurka puntualizó que no tiene nada en contra de Wendy Guevara, pero señaló que sus fans son muy tóxicos: "No se enojen yo no tengo nada en contra de Wendy. Me cae muy bien pero no no estaba jugando, ya está jugando", comentó la cubana.

Síguenos en Google News

DGC