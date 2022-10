Con más de 60 años de carrera en activo, Miguel Ríos, leyenda viviente del rock vocalizado en español, quien ha hecho bailar y rocanrolear a varias generaciones que han escuchado sus icónicos éxitos como “Santa Lucía”, “Himno a la alegría” o “Bienvenidos”, regresa a nuestro país con motivo del lanzamiento de su más reciente producción discográfica, Un largo tiempo, en la que comparte créditos con su nueva banda, The Black Betty Trio.

Las fechas de los conciertos en México tuvieron inicio el pasado 5 de octubre en Monterrey, y se extienden al 7 del mismo mes en la Ciudad de México y 9 en Guadalajara. El cantante granadino se volverá a reencontrar con el público azteca motivado por la pasión incondicional con el rock en un despliegue de los temas de su más reciente fonograma y las grandes rolas ahora con acompañamiento acústico del ensamble The Black Betty Trio.

“Mis lazos con México son históricos, comenzaron en 1988 cuando me presenté en la Plaza de Toros y reuní a 40 mil personas, recuerdo el aguacero y cómo la gente lo aguantó. Después vinieron otros encuentros en diferentes escenarios como el Zócalo, en el Vive Latino y, por supuesto, el Auditorio Nacional, lugar donde regreso, después de seis años, con un recital acústico, íntimo, pero electrizante: el objetivo es que los asistentes no se despeguen de sus butacas y también que bailen”, expresó a La Razón el intérprete.

Me tomé mucho tiempo, la verdad es que creía que me iba a retirar; en realidad, lo había decidido, pero soy obstinado

Miguel Ríos, Cantante

¿La despedida en 2011 en la gira Bye Bye Ríos nunca se hizo efectiva? Un año después regresé a México en la gira El gusto es nuestro con Serrat, Ana Belén y Víctor Manuel. Todo indicaba que no volvería a los escenarios en solitario, pero aquí estoy de nuevo. Soy persistente y terco rockeramente hablando.

¿En el año 2020, en plena pandemia anunció su regreso? Hubo un tiempo en que las musas me dejaron y se fueron con Serrat y Sabina; pero regresaron e inicié una nueva etapa junto a The Black Betty Trio: grabé con ellos “El blues de la tercera edad”, después de 12 años de silencio. Y también “La estirpe de Caín”, donde reflexionamos sobre la pandemia. Al final en 2021 salió la placa Un largo tiempo que da nombre a esta gira.

Gráfico

¿Su primer disco acústico? Sí, una producción que quizá, nos regresa a la más pura esencia del rock and roll con instrumentaciones de guitarras, piano, violín, mandolina, steel guitar y arreglos de cuerdas.

¿Mezcla de blues y rock desde su inconfundible estilo? Por ahí va la cosa. En esta gira repaso mi repertorio con nuevos arreglos con piezas como “Bienvenidos”, “Santa Lucía”, “Himno a la alegría” o “A todo pulmón”.

¿Largo tiempo de un inagotable e incansable Miguel Ríos? Me tomé mucho tiempo, creía que me iba a retirar; lo había decidido, pero soy obstinado. Creo que el rock es un ‘continente’, yo he intentado en todos estos años de darle ‘contenido’. El problema está en que no sé hacer otra cosa mejor en mi vida que cantar: oficio que cargo encima como vocación desde un fervor que sigue vivo después de 6 décadas.