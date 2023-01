La plataforma educativa Edye llega a izzi

Izzi, el operador de servicios de telecomunicaciones de Grupo Televisa, anunció una alianza con HITN-TV para ofrecer programación educativa y cultural a través del servicio SVOD premium Edye que cuenta con contenido enfocado en niños en edad preescolar y promueve la enseñanza a través el juego y la recreación. Con este acuerdo, izzi busca fortalecer su oferta de contenido, esta vez enfocándose en el público infantil.

Así, a partir del 27 de enero, los suscriptores de izzi, a través de izzi go e izzi tv, podrán disfrutar de todo este contenido diseñado para fomentar el aprendizaje a temprana edad y los pequeños del hogar podrán tener una oferta adicional a la que ya encuentran en canales que integran la parrilla programática como Once Niños, Cartoon Network, Nickelodeon, Bit Me, Disney Channel, Disney XD, Disney Junior y Discovery Kids.

Mario Belgrano, director general de Producto de izzi, comentó: “celebramos este acuerdo porque, además de incrementar nuestra programación dirigida al sector infantil, nos permite en izzi contribuir a fomentar el aprendizaje de los niños y niñas de una manera lúdica y entretenida con contenidos de alto valor para su crecimiento y desarrollo, al tiempo que esto propicia una mayor convivencia y diversión en familia”.

Con esta alianza, izzi asegura que sigue fortaleciendo su posición de mayor agregador de servicios de streaming en el país, esta vez en beneficio de los infantes y de las familias mexicanas, "al tiempo que robustece su biblioteca de contenidos con programación de calidad y el mejor entretenimiento".

