Quentin Tarantino cumple 58 años y usuarios lo celebran en redes

Cumple años uno de los mejores cineastas de la historia. Somos contemporáneos a Quentin Tarantino:

- Pulp Fiction

- Inglourious Basterds

- Django Unchained

- Kill Bill Vol. 1 & 2

- Once Upon A Time... In Hollywood

- Jackie Brown

- Reservoir Dogs

- The Hateful Eight

- Death Proof pic.twitter.com/oh9QJQ4q3n