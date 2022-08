Raúl Araiza revela entre lágrimas que su adicción lo obligó a irse de Hoy: "Estaba muy roto" (VIDEO)

El conductor de televisión Raúl Araiza volvió al programa Hoy después de haberse ausentado por un mes. El presentador reveló que la razón por la que tuvo que irse fue por sus problemas de adicción al alcohol.

Raúl Araiza rompe el silencio sobre su adicción al alcohol

En el programa de este lunes 22 de agosto uno de los segmentos del matutino estaba dedicado a saber cuándo pedir ayuda cuando se cae en una adicción, así que Raúl Araiza compartió su historia con la audiencia de Hoy.

“Lo que te dice el alma es cuando quieres dejar de sufrir. El sufrimiento es lo que te lleva a pedir ayuda. En mi caso este trabajo, tenemos diferentes temas emocionales que tenemos que enfrentar”, dijo Raúl Araiza al público.

El conductor señaló que sus problemas de alcoholismo provienen de la ausencia de su padre, pues contó que no tuvo un padre amoroso y que él constantemente comparaba a Raúl Araiza con su hermano Armando Araiza e incluso cuando al “Negro” lo mandaron a estudiar al extranjero y a su hermano no y él sintió como si lo hubieran exiliado.

te puede interesar Raúl Araiza se va a la playa pese a tener COVID y en redes lo tunden por "irresponsable"

“La fantasía de todo adicto es buscar el reconocimiento, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente. Mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él. Yo viví todo esto desde el abandono. Luego me mandan 4 años fuera de México, yo sin entender el exilio.

"Al yo regresar me di cuenta que estaba muy roto por dentro y sigo luchando por llenar, por qué mi papá hacia tantas comparaciones con mi hermano. Llego y tengo contacto con la sustancia y dije: de aquí soy”, recordó Raúl Araiza.

El presentador recomendó a la gente pedir ayuda a profesionales y aseguró que él estuvo internado un mes con el apoyo de sus seres queridos. “Yo entré a este lugar, al cual le debo la vida, entré con amor de mi familia, pero había compañeros que entraron perdiendo todo”, dijo el conductor.