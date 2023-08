Revelan el cartel del Hell and Heaven Open Air 2023 con Muse, Slipknot y Guns n' Roses

Uno de los festivales más importantes de heavy metal, el Hell and Heaven Open Air 2023, está de regreso para una nueva edición y ya se reveló el cartel oficial de este año.

Los headliners son Slipknot, Guns n’ Roses y la gran sorpresa fue Muse, banda que rompe totalmente con el esquema del festival, por lo que llamó la atención de los fans del rock y del heavy metal.

Otros artistas destacados que se van a presentar en el festival son: Billy Idol, Helloween, Amon Amarth, A day to remember, Lacrimosa, In Flames, Ministry, The 69 Eyes, Exodus, entre muchos más.

Además, esta edición contará con un escenario exclusivamente para la música gótica con bandas como Ill Nino, Covenant, Hocico y más, así que se espera que sea un festival muy completo en esta ocasión.

¿Cuándo es el Hell and Heaven Open Air 2023?

El festival se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Foro Pegaso en Toluca, Estado de México.

Cartel del Hell and Heaven Open Air 2023 Foto: Especial

¿Cuándo es la venta de boletos para el Hell and Heaven Open Air 2023?

La venta de boletos para el festival de metal es el próximo 7, 8 y 9 de septiembre a través del sitio Hellandheavenfest.com y la preventa solo será exclusiva para tarjetahabientes de Santander. La ventaja es que tendrá meses sin intereses con opción a parcializar el pago a 3 y 6 meses.

Los precios de los boletos son los siguientes:

Fase 1

General: 3 mil 990 pesos

Preferente: 6 mil 990 pesos

VIP: 9 mil 190 pesos

Fase 2

General: 4 mil 690 pesos

Preferente: 7 mil 790 pesos

VIP: 10 mil 190 pesos

Fase 3