Sergio Arau, entre el degenere, la rebeldía y la barrococumbia

Algo pasa del otro lado del teléfono, primero habla Sergio Arau, nos saludamos, todo muy bien, pero después toma la llamada Laslo de la Vega Morris Balam Klaus Vitelli y Pavón, me cuenta una cosa que la gente no sabe, que por un error divino se le pasó a Dios ponerle fecha de caducidad y es inmortal, ¡tiene 344 años! Tuvo la oportunidad de trabajar con grandes compositores, desde Bach, Mozart, Beethoven, Bizet y hasta Tchaikovsky. Al diablo la entrevista con quien fue fundador de Botellita de Jerez, yo quiero conversar con el sujeto que sabe la verdadera historia de piezas como El lago de los cisnes, Carmen, O sole mio y Tocata y fuga.

Me dice que conoció a Bach en Berlín, esquina con General Prim, en la colonia Juárez, donde le confesó que la neta, la neta, le gustaba la cumbia y entonces Laslo de la Vega le compuso “Tocada y fuga”, canción en la que cuenta las broncas que pasan los músicos mexicanos cuando el promotor se huye y ya no les paga. A Bach le gustó, pero como siempre pasa hubo unas broncas y al final lanzó Tocata y fuga, sin la letra y arreglos originales. Pasado de lanza.

Por eso, en este 2023, Laslo de la Vega lanza el próximo jueves 11 de mayo un álbum llamado Tocada y fuga, donde da a conocer las verdaderas letras de estos clásicos que todos hemos escuchado. “Tuve el chance de trabajar con los grandes compositores, hice las letras de sus canciones, claro que luego hubo una bronca con los abogados y los derechos de autor, lanzaron su música sin mi letra y mis arreglos, entonces este disco se trata de eso, mostrar la versión original de las cosas, en lugar de O sole mio se llama ‘Pozole mío’, son versiones muy contemporáneas”, asegura.

Este hombre misterioso también conoció a Bizet, quien se quejaba de que no podía controlar “a su mujer” y por eso compuso Carmen, la célebre ópera que tiene como protagonista a una atractiva gitana muy segura de sí misma. Sin embargo, el tema original era “Carmen de cañón”, una mujer harta de que siempre tiene que resolver todo en casa, mientras su esposo se la pasa en el sillón.

“En ‘Carmen de cañón’ está toda la lucha de la mujer, el abuso, la relación patriarcal machista, no es un panfleto, ni una canción revolucionaria, pero creo que sí canté algunas cosas interesantes”, me comparte.

Sigo curiosa de conocer esos secretos, ¿a poco a los compositores sí les gustaba el surf, el rock y la cumbia?, pero ahora quien me responde es Sergio Arau. Momento, aquí hay algo raro, a mí no me engañan, Laslo de la Vega Morris Balam Klaus Vitelli y Sergio Arau son la misma persona. Se mimetizan.

“Ahora sí me van a decir que soy un degenerado porque mezclé todos los géneros musicales posibles, voy de lo clásico a la rumba, al rocanrol, al charlestón en otra canción, al surf, la banda norteña, voy pasando por todos los géneros, creo que es algo que traigo desde muy chico, esto de estar jugando con mezclar, mezclo mucho las palabras como con Botellita de Jerez, juego mucho con todo eso y la verdad es que es muy divertido”, me confiesa Sergio Arau.

Ejemplo de esa “degeneración musical” de la que me habla y que espantaría a cualquier “purista” es su versión de La Obertura de Guillermo Tell, de Rossini, que recrea un infomercial de un motel, “comienza con la parte clásica, instrumental sinfónica, y luego nos vamos al surf, vamos a una especie de charlestón, luego regresamos al surf; también la letra son puros juegos de palabras, es un juego constante”.

Lo mismo hace en “El lago de los bisnes”, la “verdadera” versión del clásico de Tchaikovsky. “Es así como Nirvana, después se vuelve reguetón, hay una parte que me encanta, cuando lo que está sonando atrás es el ‘tan tan taran tan tan’, es El lago de los cisnes, hay como una yuxtaposición de las cosas muy interesantes, para mí es divertidísimo, creo que también para el público”, me explica.

En el álbum, donde invita a grandes de la música como Andrea Echeverri, Rubén Albarrán, Jorge Fors y Javier Gurruchaga, entre otros más, rinde homenaje tanto a agrupaciones como The Beatles o los Ramones, así además de incluir referencias de la cultura popular como El Santo.

“Invité a Rubén y le ofrecí una canción ‘¡Paraliza!’, que es Para Elisa de Beethoven, pero con una versión de una abducción alienígena, muy inspirada en las películas de El Santo, principalmente El Santo contra la invasión de los marcianos. Hice muchos tributos, yo les llamo así, pero algunos lo consideran robos, metí referencias a otras canciones, por ejemplo, ‘Carmen de Cañón’ termina con una parte de los Beatles, la de la ‘Cuarentona de Mozart’ incluye un ‘Rock and Roll Parte 2’, un pedacito”, me comentó.

Como hay mucho por transgredir en la música clásica ya prepara un segundo volumen de este disco y me adelantó un poco: “Voy a incluir el ‘Bolero de Babel’, habla sobre una historia donde nadie se entiende, una que es sobre fake news, que se llama ‘Lo sabe María’, estoy jugando con todos esos temas; hay para rato”, me dice en esta charla hilarante como Tocada y fuga.

Tocada y fuga