Sergio Mayer habla del 'abuso' contra Nicola Porcella y lo critican no disculparse y justificar su acto

Tras la final de La casa de los famosos México, los integrantes del Team Infierno ofrecieron su primera entrevista y hablaron del bullying y los abusos que se hicieron entre ellos en la casa.

En el noticiero matutino de Televisa “Despierta”, Danielle Dithurbide le preguntó a Nicola sobre cómo se sintió con los episodios de bullying que vivió, especialmente en el que Sergio Mayer le puso crema en la zona íntima y recordó que hasta la Jefa los regañó por eso.

El peruano señaló que él no lo tomó como una agresión, sino que se rió mucho y al día siguiente él mismo bromeó diciendo que se había levantado humectado.

Por su parte, Sergio Mayer intervino y dio su versión en la que señaló que él se imaginó que la crema que le puso a Nicola era tan líquida. Señaló que si intención era que se le quedara marcado el círculo de la crema en la piel a su compañero.

Mientras que Poncho de Nigris quiso dar más detalles de lo sucedido, pero los periodistas lo detuvieron.

Critican a Sergio Mayer por no disculparse con Nicola Porcella

Los fans de La casa de los famosos México se mostraron molestos ante las declaraciones de Sergio Mayer, pues aseguraron que el actor nunca se disculpó con Nicola Porcella y que en lugar de eso solo se justificó en la entrevista.

“¿Nadie le va a callar la boca a Mayer? No es su momento. Todo toman a la ligera y justificando sus marranadas”, “Que nefastos son Sergio Mayer y Poncho y la gente ciega eso es abuso aunque Nicola dijo que todo bien el mismo dijo que no, y no es no. Y el noticiero muy tibio en preguntar muy mal”, “POR FIN hablaron del tema de bullying que le hicieron Nicola, Sergio Mayer y Emilio OsorioNo pidieron disculpas solo se justificaron que así se llevaron”, fueron los comentarios de la gente en redes sociales.