'Siempre el Mismo Día': Este es el reparto de la nueva serie de Netflix

Siempre el mismo día, también conocida como One Day, ha llegado en un nuevo formato a Netflix; la cinta protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess se ha convertido en una serie con 10 capítulos que retrata la emotiva historia de una pareja de amigos que decide verse tan solo una vez al año, en el mismo día y el mismo lugar.

Después de su estreno el 8 de febrero, la serie ha llegado al Top 10 de las más vistas en la plataforma y por ello, el público desea saber más sobre quienes interpretan a los personajes más entrañables de la misma, quienes este 2024 dieron una fresca intepretación de la versión de 2011 y de la novela escrita por David Nicholls. Por este motivo, aquí te contamos dónde has visto antes de los protagonistas de la cinta y quiénes son.

¿De qué trata "Siempre el mismo día"

La historia sigue a Emma Morley y Dexter Mayhew, quienes hablan por primera vez en la noche de su graduación el 15 de julio de 1988 y después, sigue por su camino, sin sospechar que el destino los seguiría uniendo, siempre el mismo día, por años. En esta neuva versión, durante cada episodio, Dex y Em son un año mayores y a pesar de que la fecha se mantiene intácta, ellos cambian, se alejan, se reencuentran, se concen enamorados y con el corazón roto.

¿Quién es Emma en "Siempre el mismo día" de Netflix?

La serie es protagonizada por Ambika Mod, quien interpreta a Emma; su personaje es de una estudiante que desea cambiar al mundo pero que se encontrará con que es su vida la que se modifica al conocer a Dexter.

Ambika es comediante y obtuvo elogios tras su participación en la serie limitada This Is Going To Hurt; la joven británica de 29 años también es guionista y es conocida por su papel en I Hate Suzie too.

¿Quién es Dex en "Siempre el mismo día" de Netflix?

Leo Woodall es quien da vida a Dex, un chico conocido por ser un mujeriego y un completo playboy, pues su vida está repleta de privilegios, sin embargo, conocer a Emma lo cambiará para siempre.

El actor de 27 años es conocido por su participación en la exitosa serie de HBO, The White Lotus, aunque ha participado en otras producciones como Cherry, Holby City y Vampire Academy. En 2023, fue nombrado Estrella del Mañana por la revista británica Screen International.

El reparto de la serie de Netflix "Siempre el Mismo Día"