¿Cuál es el significado real detrás de la canción 'El baile del perrito' de Wilfrido Vargas?

Wilfrido Vargas es el rey del merengue y uno de sus éxitos más conocidos es la canción “El baile del perrito”, en la década de los 90 era el tema que no podía faltar en las fiestas, pues ponía todo el ambiente. Sin embargo, detrás de esta canción festiva hay una historia.

¿Cuál es la historia de “El baile del perrito”?

La canción de “El baile del perrito” fue lanzada en 1989 como parte del disco del merenguero llamado “Itinerario”, en el que se pueden encontrar otros temas como “Bachata merengue”, “Cupido me flecó”, “Obsceno”, entre otras.

Se dice en algunos medios que la canción de Wilfrido Vargas fue una respuesta a una canción de Juan Luis Guerra cuando lanzó a la fama a Eddy Herrera, quien es conocido como El Gigante del Merengue.

Eddy Herrera fue parte del grupo musical de Wilfrido Vargas durante seis años pero en 1990 él se lanzó como solista.

Sin embargo, esta versión del origen de “El baile del perrito” no está confirmada, ya que Eddy salió de la banda un año después de que fuera lanzado el tema musical por Wilfrido Vargas.

¿Qué significa “El baile del perrito”?

La canción de “El baile del perrito” habla sobre la naturaleza juguetona de los canes, pues el protagonista de la historia tiene un perro que mueve sus caderas cuando es feliz, y todos imitan su baile, pues la canción asegura que “todos quieren bailar”.

La segunda mitad de la canción habla de un momento complicado entre el protagonista y su pareja, a quien no le gusta el baile, pero el coro llama a la gente a seguir haciendo el famoso baile.

Esta canción se volvió popular entre los niños, ya que no contienen lenguaje ofensivo o malintencionado, además de que en los shows en vivo de Wilfrido Vargas él anunciaba que la iba a cantar al decirle al público que lo acompañara con un “juao, juao”, para imitar el ladrido del perrito.

Letra completa de El baile del perrito

Hay un baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo

Lo bailan en discotecas y las chicas lo vacilan

Y las muchachas lo imitan

Y los muchachos lo bailan

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito todos quieren bailar

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito sí que te va a gustar

Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas

Cuando se siente contento él mueve la cinturita

Y las muchachas lo imitan

Y los muchachos lo bailan

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito todos quieren bailar

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito sí que te va a gustar

El baile del perro ju!

Así

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito todos quieren bailar

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito sí que te va a gustar

En mi casa no se baila el perrito, no señor

Papi no seas así, no te pongas guapo

Ese baile le gusta a todos los muchachos

Que no me de consejos, que yo no quiero ver

Bailando a esa niña como una mujer

Papi no seas así, no te pongas guapo (no señor)

Ese ritmo le gusta a todos y se baila así

El baile del perro, ju!

Papi no seas así, no te pongas guapo

Ese ritmo le gusta a todos y se baila así

El baile del perro ju!

Que lo baile de lado, que lo baile abajao'

Que lo baile empujao', que lo baile como

Pide el mambo, que todo se está alborotando

Que lo baile la vieja y lo baila aquella señorita

Y no es por figura en la lycra, es porque esta emocionadita

El baile del perro ju!

Que lo baile de lado, que lo baile abajao'

Que lo baile empujao', que lo baile como

Pide el mambo, que todo se está alborotando

El baile del perro ju!

Papi no seas así, no te pongas guapo

Ese baile le gusta a todos los muchachos

Que no me de consejos, que yo no quiero ver

Bailando a esa niña como una mujer

Papi no seas así, no te pongas guapo

Ese ritmo le gusta a todos y se baila así

El baile del perro ju!

Que lo baile de lado, que lo baile abajao'

Que lo baile empujao', que lo baile como

Pide el mambo, que todo se está alborotando

Lo baile la vieja y lo baila aquella señorita

Y no es por figura en la lycra, es porque esta emocionadita

El baile del perro ju!

Que lo baile de lado, que lo baile abajao'

Que lo baile empujao', que lo baile como

Pide el mambo, que todo se está alborotando

El baile del perro ju!