Silvia Pinal saldrá del hospital y seguirá su tratamiento en casa reacondicionada

A pesar de que hace un par de días, el público y los medios de comunicación recibieron la noticia de que Silvia Pinal se encontraba grave en el hospital, este viernes el panorama ha cambiado por completo sobre el futuro de la artista, puesto que ahora se ha confirmado que su salud ha mejorado al grado de permitir que regrese a su casa.

Los doctores han declarado que la primera actriz podrá ser dada de alta este sábado tras permanecer en terapia intensiva desde hace casi una semana. El productor Iván Cochegrus confirmó la información fuera del hospital donde se encuentra la ex diputada tras presentar un cuadro de influenza.

El productor señaló que él estuvo presente cuando se habló de trasladar a la artista a terapia intermedia, sin embargo, debido a su pronta evolución, ahora los médicos están seguros de que la gran actriz podrá regresar a su hogar.

Así han reacondicionado la casa de Silvia Pinal para recibirla tras su enfermedad

El productor explicó que la hija de la artista, Alejandra Guzmán, es quien buscó reacondicionar la casa de su madre para continuar con su recuperación: Alejandra está viendo esa parte de habilitarle, Efi está viendo lo de unas cortinas para que esté más calientita y están checando todo eso en la casa".

Además, señalaron que a la artista le estimula estar rodeada de personas, por lo cual para su recuperación es esencial que sus seres queridos la visiten constantemente: "el doctor nos ha pedido estimularla, que ella no se sienta en un cuarto encerrado, porque no hay televisión, no nos permitieron el ipad, entonces de alguna u otra manera es para que ella por lo menos en los horarios de visita pueda platicar un poco con nosotros".

Señala finalmente que los controles del hospital se deben a la seguridad de la señora, a pesar de que no se encuentre tan grave como para estar en realidad en terapia intermedia.