Taehyung, de BTS publica selfie sin ropa y rompe internet: "No tiene piedad, me deja sin aliento"

Kim Taehyung, de BTS rompió, una vez más, las redes sociales al publicar esta mañana una serie de historias en su cuenta de Instagram.

"V", como es su nombre artístico, se encuentra en París, y todo parece indicar que la pasa demasiado bien, pues esta mañana publicó una foto en donde aparece con el torso desnudo y su nombre se convirtió en tendencia a nivel mundial.

El surcoreano, quien fue considerado "el hombre más sexy del mundo" en 2019, mostró su torso desnudo y las fans del integrante de BTS reaccionaron de inmediato a las imágenes.

Esta fue la foto que provocó miles de comentarios de las army's Captura de pantalla

Army's reaccionan a foto de Taehyung

Como era de esperarse, miles de fans comentaron acerca de las imágenes que ha subido "V" durante su estancia en París, sin dejar pasar la oportunidad de hacer memes y videos en redes sociales.

army's when they open taehyung's ig story pic.twitter.com/kwy8GDGKgR — ً mimi⁷ ᥫ᭡ 💙¹²/2 (@foreverebangtan) November 19, 2022

"Taehyung no tiene piedad, me estoy volviendo loca", "Kim, cámate pofavo" y "Taehyung y su forma de siempre subir fotos que me dejan sin aliento" fueron solo algunos de los miles de comentarios que fans hicieron al respecto.

Yo entrando a Instagram para ver las historias de Taehyung: pic.twitter.com/pj2cpYiIlE — ˖࣪ ֶָ֢֪🍏 ๋࣭ ; indigo (@myglosshy) November 19, 2022

JEA