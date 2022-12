Tenoch Huerta habla de cómo es salir de Ecatepec: "No es fácil venir de ahí"

El actor Tenoch Huerta contó cómo fue crecer en Ecatepec y salir de este conocido municipio para llegar a ser una estrella de Marvel en la cinta de Black Panther Wakanda Forever: “No es fácil venir de ahí”, dijo.

Tenoch Huerta ofreció una entrevista a The Associated Press en donde contó cómo fue vivir en Ecatepec y sus inicios en la actuación, gracias a su papá.

“No es fácil venir de ahí, puedes pasar horas antes de llegar a la estación de metro más cercana, hay violencia”, dijo Tenoch Huerta en una entrevista a The Associated Press.

Tenoch Huerta reconoció que el hecho de que no viera “gente morena” como él en la pantalla, los escenarios y ni qué hablar de la publicidad, le hacía creer que la actuación no era una posibilidad seria para él. “No puedes soñar con algo que no ves”, dijo.

Pasó muchos años entrenando para el fútbol americano, y solo pensó en la actuación obligado por su padre. “Cuando tenía 16 años, mi padre me insistió que me volviera actor, me obligó a tomar talleres. El taller era por dos o tres semanas, al final pasé nueve meses en él. Me gustaba mucho, pero nunca fue mi plan de vida, era simplemente un hobby”, dijo el actor.

A pesar de esto, siguió yendo a castings y fue seleccionado para interpretar a un jardinero que entretiene a chicos ricos y blancos en “Deficit” (2007), la ópera prima de Gael García Bernal. El filme lo llevó al Festival de Cine de Cannes por primera vez, un viaje que volvió a hacer en 2011 con la película de Everardo Gout “Días de gracia”, por la que ganó el Ariel como mejor actor.

“Hasta ese momento asumí, comprendí, que era un actor, pero se requiere de mucho tiempo y una nominación al Ariel, muchos premios en el mundo y en México, y finalmente en ese momento pensé ‘OK, soy un actor’. Fue un proceso”, contó Tenoch Huerta.

Asimismo, el histrión recordó cómo fue que llegó hasta sus manos el papel de Wakanda Forever, cuando el director Ryan Coogler le llamó por videollamada para ofrecerle el personaje de Namor.

Tenoch Huerta y su lucha racial

En México, Tenoch Huerta se ha convertido en sinónimo de la lucha por la justicia racial, lo que le ha llevado a ser aclamado, pero también a enfrentar críticas de aquellos que lo consideran problemático, siendo una persona morena o como le dicen en México, prieta, que denuncia el prejuicio contra aquellos que se ven como él.

Tenoch Huerta publicó recientemente “Orgullo prieto” un libro en el que recuenta sus propias experiencias enfrentando racismo y clasismo en su propio país.

“Para mí este libro es una manera de decir lo que tenemos que aprender, necesitamos cambiar y tratar de tener una mejor sociedad. Especialmente escribí este libro para los niños, para los jóvenes”, dijo el actor, quien es padre de dos hijas. “Trato en la medida de lo posible de creer un mejor para que ellos vivan en él”.

Información de AP