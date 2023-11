The Quiet Girl, un filme sobre la importancia del amor en la niñez

Recientemente se estrenó en cines de México la película The Quiet Girl (An Cailín Ciúin en su idioma original) del cineasta irlandés Colm Bairéad, la cual estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa.

En entrevista con La Razón, el director Colm Bairéad, quien también escribió el guion, señaló que el filme no sólo le brindó con su nominación una gran elevación creativa a la lengua irlandesa, sino que, con su historia (inspirada en el libro Foster de su paisana Claire Keegan) le otorgó al público una profunda apreciación de la importancia que los ambientes y hogares tienen para el desarrollo de los seres humanos en la infancia.

Esto porque The Quiet Girl se centra en la pequeña Cáit (Catherine Clinch), una niña invisibilizada y descuidada, tanto en su hogar como en la escuela, descubre lo que es la pertenencia y el cariño por parte de unos primos lejanos de su madre, quienes se convierten en sus padres adoptivos (y los que nunca tuvo presentes en su hogar), mientras que su familia biológica se centra en el próximo nacimiento de su nuevo bebé.

¿Cuál fue tu inspiración para The Quiet Girl? Se basa en una larga historia corta, Foster de Claire Keegan, de la cual me enamoré hace cinco años que la leí, me sentí muy cercano al personaje central y a los temas del texto, los cuales ya había explorado yo en algunos cortos. Me encantó el cine que es emocional, pero que esas emociones sean ganadas y ése fue el caso del material original, cosa que quise replicar en el filme.

¿Cuáles son las mayores diferencias entre el libro y la cinta? La película empieza en una parte más temprana de la historia: en el libro la niña ya está en el carro del papá, pero yo quise mostrar el ambiente de su casa y escuela, pues en el texto sólo había referencia de ello. Quise que la audiencia experimentara primero el mundo del que venía para que pudieran apreciar la diferencia para cuando ella fuera bienvenida en su nuevo entorno. También cambié un poco la conducta del padre adoptivo al inicio de esa parte de la historia, como su temor a ser un padre amoroso.

¿Dirías que es una película acerca de sanar y la aceptación? Absolutamente es sobre la sanación, los tres personajes principales pasan por una forma de sanación a lo largo del filme: la niña siente amor por primera vez y se la da un sentido de pertenencia, se le acepta por quién es y es vista de una manera que no había experimentado antes en su propia casa, donde era invisible.

Espero que la gente encuentre una resonancia con la película, es una historia universal, muy emocional… las personas parecen haberla tomado en sus corazones

Colm Bairéad, Director del filme

¿Crees que la gente se pueda identificar con la niña? El mundo ahora te orilla al aislamiento… Es complejo: obvio hay gente que no encuentra el apoyo por quienes son dentro de sus familias y eso sucede siempre; no necesariamente encuentras la verdadera felicidad con tus parientes biológicos. Eso es algo a lo que el público ha respondido, ven el filme como algo catártico y algunas personas que le han visto me han dicho que se han sentido “vistos” por la película, que vivieron una infancia similar. Pero creo que también personas que provienen de ambientes amorosos e infancias enriquecedoras tuvieron una gran respuesta emocional ante la cinta.

La película usa el punto de vista de la niña para transmitir ese sentimiento de soledad y orfandad ¿cuál fue el reto para lograr plasmar esto? Hubo muchas pláticas con el cinematógrafo para encontrar la mejor manera de representar el sentimiento de invisibilidad y soledad que defienden el acto inicial de la película, cuando ella está con su familia biológica, incluso esa parte es un statement de ello: presentamos esa imagen en la que pareciera un cadáver oscurecido en el pasto, y en las escenas posteriores sólo mostramos partes de ella. Cosas simples como ésa nos ayudaron a transmitir ese sentimiento de negligencia hacia ella.

¿Por qué casi toda la película está hablada en irlandés? La película fue hecha como parte de una particular iniciativa acá en Irlanda de hacer producciones con nuestro propio idioma. Siempre supe que iba a ser en irlandés, pero el reto fue hacer las alteraciones del material original, el cual está en inglés, por lo que tuvimos que “trasplantarlo” a un entorno en el que el idioma irlandés fuese auténtico y creíble, como las regiones rurales del país.

En tu filmografía has trabajado con muchos niños ¿es complicado? Sí y no. De alguna manera cuando hablas de niños actores se trata de niños que no son actores y no tienen experiencia frente a la cámara, pero creo que los niños son más sutiles que los adultos, están más dispuestos a entrar a un espacio imaginativo y jugar… y actuar es una forma de juego. Para mí trabajar con niños es una experiencia hermosa, casi todos mis cortos previos a esta película tienen protagonistas jóvenes y, particularmente, yo tengo cierto amor hacia el cine que preocupa por las infancias.

¿De qué manera ha influido tu carrera la nominación al Oscar? Fue histórico, porque fue la primera vez que un filme irlandés fue nominado a un premio de la academia y eso representa una cierta elevación de la creatividad del idioma irlandés que antes no se había logrado a este nivel. Fue un momento muy importante para los irlandeses.