Tron 3: Jodie Turner-Smith se une a Jared Leto y Evan Peters

Jodie Turner-Smith, quien es conocida por su participación en Queen & Slim y en la próxima serie de Star Wars, se unió al elenco de Tron: Ares. La actriz británica se suma a Jared Leto y a Evan Peters en la producción de Disney.

La cinta será dirigida por Joachim Rønning, quien se encargó de materializar Maléfica: Maestra del mal. Además, el guión está a cargo de Jesse Wigutow y Jack Thorne.

Los detalles de la premisa de la cinta se mantienen en secreto, aunque se sabe que Leto interpretará a Ares, un programa que se vuelve consciente y se cruza con el mundo humano.

Turner-Smith se destacó por su participación en diversas cintas a lado de grandes estrellas tales como Colin Farrell, en After Yanf, Without Remorse, de Amazon Studios, de Michael B. Jordan o The Independent, de Peacock, con Brian Coz.

DGC