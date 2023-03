VIDEO. Vanessa Bauche revela que en chat de staff de Netflix apostaban para agredir a mujeres

Vanessa Bauche señaló a la producción de la serie "Guerra de Vecinos", de Netflix, por tener un chat en el que el staff apostaba para agredir mujeres y realizar también comentarios misóginos en contra de ellas.

Durante una entrevista que sostuvo con la periodista Adela Micha en su canal de YouTube, Bauche reveló que en grupo de WhatsApp era secreto y era llamado "Machos vs. Feminazis", en el que estaban incluidos varios integrante de la producción de Netflix.

"Nos ponían precio"

Vanessa Bauche reveló la existencia de este chat en la entrevista en la que también estuvo presente Héctor Suárez Gomís. "Tenían un chat en la producción de apuestas para tener relaciones sexuales con todas las mujeres de todos los departamentos. Nos ponían precio", confiesa Vanessa.

Ante la mirada atónita de Gomís, Vanessa Bauche dijo que prefiere no nombrar al actor que estuvo involucrado en la violación a una compañera actriz de la misma serie, pues también asegura que la producción sabía cómo se manejaba el histrión que recientemente dejó la cárcel.

"Este caso está gravísimo"

"Recursos Humanos de Netflix de Los Ángeles hablaron por teléfono con Moisés (Dayan Schneider, guionista de la serie), le dijeron 'este caso está gravísimo' porque hubo narraciones de audio anónimas con delitos muy graves, testigos de cosas terribles, entre ellos la violación de la compañera", dijo Vanessa a Micha y a Gomís, al tiempo que señalaba a Fernando Sariñana por intentar persuadirla para no hablar del tema.

"Fernando coaccionó a todas. Ya llegó el tiempo en que tenemos que cambiar las cosas y dejar de callar y no tener miedo a pesar de que la justicia no coopere a nuestro favor a pesar de la corrupción y la colusión de las autoridades entre ciertas logias que se apoyan y se limpian la basura entre ellos", acusó la actriz de "Amores Perros".

"No se nos hace chistoso que se hagan este tipo de onomatopeyas en el set con menores de edad en cuestiones sexuales. Los delitos contra la dignidad sexual no son delitos graves en el código penal de Jalisco, lamentablemente. Lo mío no son delitos de cárcel, en la Ciudad de México sí", sentenció Vanessa.

"Uno tiene que levantar la voz, romper el techo de cristal. El machismo actúa en manada, el machismo se protege entre sí. Si eres parte de un chat donde te apuestas a mujeres, obviamente no vas a querer que caiga uno porque caen todos, pero no debemos de tener miedo, porque no es justo atacar a seres inocentes, mamás solteras como las exparejas de este señor", finalizó Vanessa sin querer mencionar al actor Pascacio López, quien salió recientemente de prisión, y quien declaró que denunciará tanto a Sarah Nichols y a la propia Vanessa.