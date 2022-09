Verónica Langer narra la historia de su familia en monólogo

La actriz Verónica Langer pasa por un momento lleno de estrenos en su carrera, pues la semana pasada llegó a cines Soy tu fan, la película, cinta en la que vuelve a interpretar el papel de Marta, la divertida madre de Charly García, quien es protagonista de la historia. Además, este fin de semana presenta su monólogo Detrás de mí la noche” en el Complejo Cultural Los Pinos, y a principios de octubre será la premier de Influencia, cinta de Pablo Aura en la que participa.

Verónica Langer confesó, en entrevista para La Razón, que se siente emocionada de volver a Soy tu fan, pues es un proyecto al que el público le demuestra mucho cariño: “Eso es lo bonito de esa historia, que creó tantos seguidores y que marcó a toda una generación”, dijo la actriz, quien apuntó que existe mucha expectativa sobre el proyecto, pero que desea que todos queden satisfechos: “espero que la gente quede contenta con esta entrega; ha pasado el tiempo, pero considero que sigue la frescura en el gusto de encontrarnos y de seguir contando esta historia”.

Además, la famosa vuelve con su monólogo Detrás de mí la noche, en el que se sumerge en el pasado para narrar su propia historia familiar: “buscando las raíces también se conoce a uno mismo; ése es el viaje de todos los seres humanos a lo largo de la vida, es un viaje de autoconocimiento, pues entender el pasado también ayuda a comprenderse uno mismo”.

Verónica Langer es hija de inmigrantes vieneses llegados a América a finales de los años 30 del siglo pasado, perseguidos por su origen y su ideología. En este montaje, la actriz se enfrentará a interrogantes que la han acompañado a lo largo de su vida.

Es una especie de thriller, porque es una investigación sobre personajes que yo no conocía y, además, un poco la historia de la búsqueda de un pasado

Verónica Langer, Actriz

La histrionisa apuntó que esta puesta en escena narra una historia familiar en un contexto de exilio, de migración, de guerra y de más temas que, lamentablemente hoy, siguen vigentes: “voy contando a través de una vivencia personal tópicos muy serios, pero, entre tanto, también pasan cosas con humor. Es una especie de thriller, porque es una investigación sobre personajes que yo no conocía y, además, un poco la historia de la búsqueda de un pasado”, comentó.

Langer aseguró que desde siempre ha tenido ese ímpetu por descubrir cosas de su pasado: “traigo ese bichito de querer saber y no lo puedo mantener quieto. Yo creo que hay gente a la que no le gusta, que prefiere no meterse en el pasado, no meterse en temas difíciles, pero no sé por qué yo tengo esa atracción, ahí donde está lo más difícil, es donde me gusta entrar y tratar de averiguar”.

La dirección del monólogo está a cargo de Noé Morales, con quien Verónica realizó la investigación y escribió el guion: “él se ha dedicado por muchos años a esto del teatro documental, al videograma y teatro videográfico, entonces en un momento que nos sentamos a platicar me dijo: ‘hay que hacerlo’, y yo dije: ‘va ’, y empezamos”. La actriz agregó que hizo buena mancuerna con Noé y que eso se puede notar en el resultado final.

Langer concluyó recordando que el 4 de octubre se estrena Influencia, cinta en la que participa y que es dirigida por su hijo Pablo Aura: “Es una historia mágica, un poco fantástica, que estoy segura que al público le va a gustar mucho”.

Soy tu fan, la película ya se exhibe en salas de cine y Detrás de mí la noche se presenta en el Centro Cultural Los Pinos el 17 y 18 de septiembre.