Ellas soy yo: ¿Quién es en la vida real Alicia Flores, que aparece en serie de Gloria Trevi?

La serie de Gloria Trevi “Ellas soy yo” ya se estrenó y reveló más detalles sobre la vida de la cantante y el maltrato y abuso que vivió junto a Sergio Andrade.

Algunos de los nombres de los personajes están cambiados, pero están inspirados en personas reales que fueron parte del clan Trevi-Andrade.

Uno de estos personajes es el de Alicia Flores, quien está basado en una de las chicas que fue esposa de Sergio Andrade teniendo solo 15 años.

¿Quién es Alicia Flores, de la serie de Gloria Trevi, en la vida real?

El personaje de Alicia Flores está inspirado en María Raquenel Portillo, quien fue compañera de Gloria Trevi en el grupo Boquitas Pintadas y cuyo sobre nombre es Mary Boquitas.

Mary Boquitas también quería ser cantante y se casó con Sergio Andrade a los 15 años, la propia María Raquenel contó que Sergio le prometió irse de luna de miel juntos, pero en lugar de eso recibió su primera golpiza.

“Comenzó a golpearme con los puños, me pegó y me pegó y me agarró del pelo y me dio fuertes zarandeadas, arrastrándome por el pasillo sin decir una sola palabra. Me pegaba en el estómago, en las piernas, en la espalda”, dijo la artista en su podcast.

La cantante dijo que Sergio la violó y recordó que ella quiso "sanar" a Andrade cuando dejó de trabajar con Lucerito.

María Raquenel en la actualidad Foto: Especial

Raquenel también fue detenida con Sergio Andrade y Gloria Trevi en el 2000 en Brasil, al salir de la cárcel.

En 2004 trabajó la obra musical Aventurera y posteriormente en algunas telenovelas como “Una familia con suerte”, “Muchachitas como tú” y “Santa Diabla”. Ahora, lleva una vida muy estable.

Tiene un podcast en Internet y además anunció en sus redes sociales que el próximo 18 de agosto lanzará música nueva.

Gloria Trevi aseguró en la serie que cambió detalles de los personajes para que no se asuma quienes son en la vida real, para proteger la identidad de los involucrados.