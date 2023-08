VIDEO | Tunden a Raquel Bigorra por cantar feo con la Sonora Dinamita en La casa de los famosos

Raquel Bigorra entró a La casa de los famosos para sorprender a los habitantes con un concierto con la Sonora Dinamita, sin embargo, en redes la destrozaron porque aseguran que cantó muy feo.

Los habitantes de la casa tuvieron un intenso debate la noche de este martes para exponer las razones por las que cada integrante debería ganar el reality show.

Al terminar la sesión, Galilea Montijo les dijo que en el jardín de la vivienda la Jefa les preparó una sorpresa.

Los participantes se sorprendieron al ver a la Sonora Dinamita, pero la sorpresa fue aún mayor cuando les anunciaron que la vocalista principal de la agrupación tropical sería Raquel Bigorra, su excompañera del programa.

Emilio Osorio y Poncho de Nigris fueron los que menos pudieron ocultar su sorpresa, no tan agradable, al ver a la conductora cubana cantando.

Critican a Raquel Bigorra por cantar mal en La casa de los famosos

Sin embargo, los fans fueron los que no pudieron contenerse con los comentarios y tundieron a Raquel Bigorra porque aseguran que cantó muy feo.

"Se le está yendo el aire a Raquel", "Raquel muy guapa pero sí canta bien feito", "Excelente interpretación esperemos que no se vuelva a repetir", "Me voy a ir a hacer mi carrera de cantante a La casa de los famosos, de veras que canto mejor que Raquel y Jorge", "No canta bien, pero qué buena vibra tiene", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Critican a Raquel Bigorra por cantar feo en La casa de los famosos con la Sonora Dinamita Foto: especial

Otros más prefirieron no opinar sobre la voz de Raquel Bigorra y enfocarse en que los finalsitas están disfrutando la tremenda fiesta al ritmo de cumbia. Además, este 9 de agosto visitará la casa otra famosa agrupación La Banda El Recodo.