Wendy Guevara, Nicola Porcella y Bárbara Islas protagonizan un 'beso de tres' en vivo

La Casa de los Famosos llegó a su fin, pero los integrantes de La Casa de los Famosos siguen dando de qué hablar, pues en su reencuentro con el mundo exterior, el Team Infierno sigue regalando grandes momentos para la televisión mexicana.

Dentro de la casa más famosa de México, Emilio Osorio, quien es hijo de Niurka Marcos , y Nicola Porchella, participante peruano, hicieron un acuerdo que esta mañana se hizo realidad. Y es que el hijo del famoso productor de telenovelas prometió a Porcella que le presentaría a su amiga Bárbara Islas.

"Es peruano, 1.90, es chistoso, agradable, es unineuronal, pero no hay problema, tiene muy buen músculo y está aquí adentro así que estás ganando", dijo Emilio Osorio dentro de La Casa de los Famosos, junto a Porcella, quien en sentido de broma apuntó que ya tenía apalabrado un papel en la próxima telenovela del padre de su amigo, pero como "árbol 3".

Fue este 14 de agosto, en el programa "Cuéntamelo ya" que lo acordado entre los dos integrantes del Team Infierno se hizo realidad, pues Osorio llevó a su amiga, Bárbara Islas al show televisivo. Nicola Porcella se notó muy nervioso, mientras que Poncho de Nigris le pidió a Wendy Guevara que no se pusiera celosa.

"Llévatelo, llévatelo, ya no lo soporto", dijo Wendy Guevara, ante las risas de nervios de Nicola y Bárbara. "No me dejes mal, no me dejes mal", suplicó el peruano a la integrante de Las Perdidas.

Bárbara Islas, Wendy Guevara y Nicola Porcella protagonizan un 'beso de tres'

Fue Poncho de Nigris quien, para que las cosas no se pusieran tensas entre el triángulo amoroso, sugirió que hubiera un beso de tres. Los panelistas pedían con porras que Wendy, Nicola y Bárbara protagonizaran el romántico momento y luego de tanto insistir, el trío lo concretó.

