¿Yahritza y su Esencia se presentarán en el Zócalo?: 'Qué valor, abucheo masivo'

Yahritza y su Esencia reanudó sus presentaciones en México, tras la polémica por decir que no les gusta el país y ahora se reveló que hasta podrían terminar cantando en el Zócalo de la CDMX.

Todo sucedió porque el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de hoy que los chicos de la agrupación "no lo hicieron de mala fe", refiriéndose a las declaraciones que hicieron en contra del país.

"“Hay un grupo de niños, se llama Yahritza, y sus hermanos tienen un grupo musical y ellos nacieron allá en Washington y sus padres mexicanos, creo que de Chiapas, les hacen una entrevista y dicen que les cae mal la comida mexicana y les fue muy mal", dijo el mandatario.

"Pero no lo hicieron de mala fe, ya llevan tiempo, nacieron allá, no quisieron ofender, fue un error pero les cancelaron conciertos, mucho castigo. A mí me preguntaron porque van a venir ya ofrecieron disculpas, pobres, cayeron en depresión, igual sus padres”, señaló.

Además, dejó abierta la posibilidad de que pueden venir a tocar en el Zócalo con Grupo Frontera, ya que tienen una canción juntos.

"Me preguntaron porque viene Grupo Frontera y ella canta una canción y yo dije ¡qué venga! Porque pobrecita, luego mostraron que hasta comen frijoles ¡y ni así! Ni así... a ver pon a la niña", dijo.

Aseguran que Yahritza y su Esencia se presentarían en el Zócalo Foto: Especial

En ese sentido la influencer de espectáculos Chamonic aseguró que sería una posibilidad que los músicos se estarían presentado el próximo 15 de septiembre en el escenario del Zócalo de la Ciudad de México.

“Yahritza y su Esencia se presentarán el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad De México, donde también estará Grupo Frontera y seguro cantarán la canción que tienen a dueto”, se lee en la publicación de la influencer.

Asimismo, dio a conocer que a muchos no les gustó la noticia. “Dicen que no se lo merecen. Creo que la gente lo va disfrutar y se olvidarán del mal momento. Cachetada con guante blanco para todos los que no estuvimos de acuerdo con la forma que se expresaron”, explicó.

Esta noticia no es oficial, sino una filtración dada a conocer por Chamonic, cabe recordar que el 15 de septiembre es el show especial en el Zócalo como parte de los festejos por el Día de la Independencia de México.

El Presidente anunció en su conferencia mañanera que Grupo Frontera es la banda que se presentará como estelar en estas fiestas. Asimismo, cabe recordar que la agrupación en todos sus conciertos invita a cantar a Yahritza y su Esencia ya que tienen una canción juntos llamada “Frágil”, la cual era muy viral en Internet hasta que los chicos hablaron mal de México.

Usuarios explotan por saber que Yahritza y su Esencia podrían cantar en el Zócalo

Aunque esto no es oficial, los usuarios de Internet ya reaccionaron ante la posibilidad de que Yahritza y su Esencia canten en el Zócalo y claro que están muy enojados y les auguran que serán abucheados por los mexicanos.

“Crónica de una muerte anunciada”, “Es como una bofetada a México”, “No se necesita se ADIVINADORA, NI SER VIDENTE pero no saben lo que les espera. Si así por redes sociales como los miraron, como hablaron de ellos .No quiero ver en persona”, “Pobrecitos los van a abuchear estoy segura”, “Con todo respeto no creo que estén listos para los tomatazos que se les viene”, fueron algunos de los mensajes de la gente.