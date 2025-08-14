Rubén Rocha ve positivo que EU considere a Mazatlán y Ahome ciudades seguras.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que la alerta de viaje emitida recientemente por Estados Unidos para ciudades de varios estados del país, deja exentos al puerto de Mazatlán, Los Mochis y Topolobampo (municipio de Ahome), ciudades claves para el turismo en la entidad y con lo que se reconoce que hay confianza para que turistas locales, nacionales y extranjeros puedan seguir visitando estos destinos en Sinaloa.

“Lo importante a destacar ahora, como positivo del caso es que, Mazatlán se levanta prácticamente del “warning” porque se dice ahí mismo que se puede viajar a Mazatlán a Los Mochis y Topolobampo”, afirmó el mandatario estatal, tras mencionar que en otros momentos si se había tenido esa alerta de viaje para este importante destino de sol y playa.

Asimismo, recalcó que cada país tiene el derecho de hacer sus recomendaciones para sus ciudadanos, y tanto Sinaloa como los demás estados mexicanos incluidos en la alerta son respetuosos de las decisiones y políticas de cada país; recalcó, además que, pese a las advertencias del Estado Americano, en Mazatlán se ha registrado un crecimiento del turismo nacional y extranjero.

Cabe señalar que, en Sinaloa se han mantenido operativos de seguridad, proximidad y auxilio, especialmente diseñados por los tres órdenes de gobierno, en estas ciudades clave, prueba de ello han sido la realización de las fiestas Carnestolendas, así como los periodos vacacionales de Semana Santa y Verano, además de otras actividades de concurrencia social que se han llevado a cabo sin contratiempos.

JVR